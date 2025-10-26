মন্দির থেকে চুরি হওয়া সোনা ৪০ দিন পর উদ্ধার

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার একটি মন্দিরের মূর্তির মুকুট থেকে চুরি হওয়া সোনা ৪০ দিন পর উদ্ধার হয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে চট্টগ্রাম নগরের চান্দগাঁও এলাকায় অভিযান চালিয়ে চুরি হওয়া সোনা উদ্ধার করে লোহাগাড়া থানা-পুলিশ।
পুলিশ জানায়, গত ১৫ সেপ্টেম্বর বড় হাতিয়া ইউনিয়নের শ্রীশ্রী লোকনাথ আশ্রমের বিগ্রহের মাথায় থাকা মুকুট থেকে দুই ভরি ওজনের সোনা চুরি হয়। এ ঘটনায় মামলার পর ১৮ অক্টোবর কক্সবাজারের রামু উপজেলার ঘোনার পাড় এলাকা থেকে পিন্টু ধরকে (২৭) তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার পিন্টু ওই এলাকার কালু কুমার ধরের ছেলে এবং মামলার একমাত্র আসামি।
লোহাগাড়া থানার ওসি আরিফুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, পিন্টু ধর একজন পেশাদার চোর। তিনি মন্দিরে মন্দিরে চুরি করে বেড়ান। তাঁর নামে লোহাগাড়া ও রামু থানায় আগে থেকেই দুটি চুরির মামলা রয়েছে। গ্রেপ্তারের পর পিন্টুকে দুই দিনের রিমান্ডে নেয় পুলিশ। রিমান্ডে তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, চুরি হওয়া সোনা চট্টগ্রাম মহানগর থেকে গলানো অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার বিকেলে পিন্টুকে চট্টগ্রাম কারাগারে পাঠানো হয়।