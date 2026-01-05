মানিকগঞ্জ ও গাজীপুরে বেশি দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি, তিন প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রির অভিযোগে পৃথক অভিযানে মানিকগঞ্জে দুটি ও গাজীপুরে একটি পরিবেশক প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
আজ সোমবার বেলা ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত মানিকগঞ্জে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান রুমেল। বিকেল চারটার দিকে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার আমতলা এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন শ্রীপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাইদুল ইসলাম।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, শ্রীপুর চৌরাস্তাসংলগ্ন আমতলা এলাকায় গাড়িতে করে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি করছিল ‘বিসমিল্লাহ ইলেকট্রনিক’ নামের একটি পরিবেশক প্রতিষ্ঠান। অভিযানে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানটি নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে বিভিন্ন দোকানে গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহ করছিল। এ ঘটনায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির প্রতিনিধি মো. ইনসানের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
শ্রীপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাইদুল ইসলাম বলেন, অতিরিক্ত মূল্যে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রির অভিযোগ পাওয়ার পর অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
এদিকে অতিরিক্ত মূল্যে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রির সময় মানিকগঞ্জ শহরের বেউথা এলাকায় ‘মিলেনিয়াম ট্রেডার্স’–এর মালিক সেলিম হোসেনকে ১ লাখ টাকা এবং জরিনা কলেজ মোড় এলাকায় ‘এরহাম ট্রেডার্স’–এর মালিক আরিফ হোসেনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
ভোক্তা অধিদপ্তর ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ১২ কেজির প্রতিটি গ্যাস সিলিন্ডারের সরকারি মূল্য ১ হাজার ৩০৬ টাকা হলেও পরিবেশক প্রতিষ্ঠানগুলো ১ হাজার ৬০০ টাকায় বিক্রি করে আসছে। আর খুচরা বাজারে ১ হাজার ৮০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করা হচ্ছে।
বেউথা এলাকার বাসিন্দা লেবু মিয়া বলেন, ‘পরিশ্রম করে উপার্জন করি। গ্যাসের এত দামের কারণে আমাদের খুবই কষ্ট হচ্ছে।’
ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান রুমেল বলেন, পরিবেশক প্রতিষ্ঠান ও খুচরা দোকানগুলোতে বাড়তি দামে বিক্রির সত্যতা পাওয়া গেছে। অভিযানে দুটি প্রতিষ্ঠানকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।