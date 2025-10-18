চট্টগ্রামের আনোয়ারায় আওয়ামী লীগের স্লোগান দেওয়ার অভিযোগে এই তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ
চট্টগ্রামের আনোয়ারায় আওয়ামী লীগের স্লোগান দেওয়ার অভিযোগে এই তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ
জেলা

আনোয়ারায় আওয়ামী লীগের স্লোগান দিয়ে মিছিল, মামলার পর গ্রেপ্তার ৩

প্রতিনিধিআনোয়ারা, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের স্লোগান দেওয়ার অভিযোগে করা মামলায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। স্লোগান দেওয়ার ঘটনাটি গত বৃহস্পতিবারের। ওই রাতেই উপজেলার জুঁইদণ্ডী ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকা থেকে তিনজনকে আটক করা হয়। গতকাল শুক্রবার এ ঘটনায় মামলা হয়। মামলায় তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন জুঁইদণ্ডীর আবদুল কাদের (৫০), আরিফ (২০) ও আবদুল খালেক (২৮)। এ সময় ২০টি কাঠের লাঠি, ১০টি ইটের খোয়া, দুটি দেশীয় তৈরি লোহার দা ও আটটি লোহার টুকরা জব্দ করার কথা জানিয়েছে পুলিশ।

এর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ৪১ সেকেন্ডের একটি ভিডিওতে দেখা যায়, কয়েকজন লুঙ্গি পরা ব্যক্তি ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’, ‘শেখ হাসিনার সৈনিক’, ‘শেখ হাসিনা বীরের বেশে আসবে ফিরে, বাংলাদেশে’—এই স্লোগান দিচ্ছেন। ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর এলাকায় আলোচনার সৃষ্টি হয়। এরপর ভিডিওর সূত্র ধরে শুক্রবার রাতে অভিযান চালিয়ে আনোয়ারা থানা-পুলিশ তিনজনকে আটক করে।

এ ঘটনায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করেছে পুলিশ। মামলায় সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, সাবেক অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খান, সাবেক ভূমিমন্ত্রীর ছোট ভাই আনিসুজ্জামান চৌধুরী, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান কাজী মোজাম্মেল হক, সাবেক ভূমিমন্ত্রীর একান্ত সহকারী সচিব রিদুওয়ানুল করিম চৌধুরীসহ ৬৮ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা ৬০-৭০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনির হোসেন বলেন, ৬৮ জনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা হয়েছে। গতকাল রাতে গ্রেপ্তার তিনজনকে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। অন্যদের আটকের চেষ্টা চলছে।

আরও পড়ুন