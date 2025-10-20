সাংবাদিককে বিএনপি নেতার হুমকি, ‘এলাকায় ঢুকলে ঠেঙের নালা ভাইঙ্গালাম’

গাজীপুরের শ্রীপুরে রাস্তা নির্মাণের অনিয়মের অভিযোগের তথ্য জানতে ঘটনাস্থলে যাওয়ায় এক সাংবাদিকের পা ভেঙে ফেলা ও গণধোলাই দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন স্থানীয় এক বিএনপি নেতা। সোমবার বেলা দেড়টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর বিএনপি নেতা ও তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে শ্রীপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন হুমকি পাওয়া সাংবাদিক।
ওই সাংবাদিকের নাম শিহাব খান। তিনি সংবাদভিত্তিক টিভি চ্যানেল এটিএন নিউজের শ্রীপুর উপজেলা প্রতিনিধি। অভিযুক্ত বিএনপি নেতা মো. নুরে আলম (৫০) উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের গাজীপুর পূর্বপাড়া গ্রামের মৃত আবদুল মজিদের ছেলে। তিনি গাজীপুর ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এবং গাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য। অপর অভিযুক্ত মো. কাজল (২৮) নুরে আলমের ছেলে।
ফোন করে সাংবাদিককে হুমকি দেওয়ার একটি অডিও রেকর্ডে শোনা যায়, সাংবাদিককে অকথ্য ভাষায় হুমকি দিচ্ছেন নুরে আলম। তিনি বলেন, ‘আপনে কে জানি? আমহেরা যে বাটপার অইছুইন না, এই এলাকায় ঢুকলে ঠেঙের নালা ভাইঙ্গালাম।...তর মতো সাংবাদিকরে আমি…যেহানই পায়াম তরে শ্রীপুর থানার মধ্যে, বাইরাইয়া ঠ্যাং ভাইঙ্গালাম।’ একপর্যায়ে মুঠোফোনে পাশে থাকা তাঁর ছেলে কাজল কথা বলেন। তিনিও সাংবাদিককে হুমকি দেন। কথাবার্তার একপর্যায়ে পাশে থাকা নুরে আলমকে বলতে শোনা যায়, ‘এই সাংবাদিক তো গণধোলাই চাইতাছে।’
এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে বিএনপি নেতা নুরে আলম দাবি করেন, তিনি সাংবাদিককে গালাগাল করেননি, কথা–কাটাকাটি হয়েছে। তিনি বলেন, ‘না, এমনেই কথা–কাটাকাটি হইছে আর কী। তারে হুমকি দেওয়া হয় নাই।’
সাংবাদিক শিহাব খান বলেন, শ্রীপুরের গাজীপুর ইউনিয়নের নছুর পুকুর এলাকায় রাস্তা তৈরির অনিয়মের খবর পেয়ে তিনি সেখানে যান। অভিযোগ ছিল, একজন ব্যক্তির বাড়িতে যাতায়াতের রাস্তা তৈরি হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদের টাকায়। বিশেষ সুবিধা নিয়ে পুরো কাজ করে দিচ্ছেন ইউপি সদস্য ও বিএনপি নেতা নুরে আলম। তথ্য সংগ্রহ করে ফিরে আসার পর বেলা ১টা ১৯ মিনিটে তাঁকে ফোন করে হুমকি দিয়েছেন ওই ইউপি সদস্য ও তাঁর ছেলে। পরে এ ঘটনায় তিনি শ্রীপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।
এ প্রসঙ্গে শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মহম্মদ আবদুল বারিক প্রথম আলোকে বলেন, অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।