শরীয়তপুরে সংঘর্ষে শতাধিক ককটেল বিস্ফোরণ, ছুড়তে গিয়ে তরুণের হাত ক্ষতবিক্ষত

শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার বিলাশপুর ইউনিয়নের বুধাইরহাট বাজারে দুই পক্ষের সংঘর্ষে শতাধিক ককটেল বিস্ফোরণ হয়েছে। আজ রোববার সকালে এ ঘটনা ঘটে।
এতে জাবেদ শেখ (২০) নামের এক তরুণ আহত হয়েছেন। তাঁর বাঁ হাত ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। আহত অবস্থায় তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিলাশপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কুদ্দুস ব্যাপারী ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আব্দুল জলিল মাতবরের সমর্থকদের মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছে।
জাজিরা থানা সূত্র জানায়, ওই বিরোধের জেরে বিভিন্ন সময়ে তাঁদের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং সংঘর্ষ হলেই দুই পক্ষ ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। গত বছরের ৫ এপ্রিল ও ২ নভেম্বর বিলাশপুরে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা দেশব্যাপী আলোচনার সৃষ্টি করে। এসব ঘটনার পর পুলিশ কুদ্দুস ব্যাপারী, আব্দুল জলিল মাতবরসহ তাঁদের বেশ কয়েকজন সমর্থকের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মামলা করে। ওই মামলায় আব্দুল জলিল মাদবর বর্তমানে কারাগারে আছেন। আর ইউপি চেয়ারম্যান কুদ্দুস ব্যাপারী কারাগার থেকে জামিনে মুক্ত হয়ে এলাকা ছেড়ে গেছেন। বর্তমানে তাঁদের সমর্থক মান্নান ব্যাপারী ও নাসির ব্যাপারীর লোকজন নতুন করে এলাকায় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালাচ্ছেন। মান্নান ব্যাপারী কুদ্দুস ব্যাপারীর সমর্থক এবং নাসির ব্যাপারী আব্দুল জলিল মাতবরের সমর্থক।
পুলিশ জানায়, গতকাল শনিবার রাতে মান্নান ও নাসিরের লোকজন বুধাইরহাট এলাকায় ৮–১০টি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। এর জের ধরে আজ সকালে বুধাইরহাট বাজারে দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় তারা বাজারের দুটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও দুটি বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। সংঘর্ষ চলাকালে শতাধিক ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এ সময় ককটেল ছুড়তে গিয়ে জাবেদ শেখ আহত হন।
ইউপি চেয়ারম্যান কুদ্দুস ব্যাপারীর মুঠোফোন বন্ধ থাকায় তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি। আব্দুল জলিল মাতবর বর্তমানে কারাগারে আছেন। আজকের সংঘর্ষে নেতৃত্ব দেওয়া মান্নান ব্যাপারী ও নাসির ব্যাপারী ঘটনার পর এলাকা থেকে আত্মগোপনে আছেন। তাঁদের মুঠোফোনও বন্ধ।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে জাজিরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালেহ আহম্মদ প্রথম আলোকে বলেন, কুদ্দুস ব্যাপারী ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জলিল মাতবরের মধ্যে বিরোধের জেরে তাঁদের সমর্থকেরা বুধাইরহাট বাজারে শতাধিক ককটেল বিস্ফোরণ করেছেন। এতে একজন আহত হয়েছেন। তাঁকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের ধরার চেষ্টা চলছে।