শহীদ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে বিভিন্ন স্থানে মহাসড়ক অবরোধ

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদির খুনিদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে দেশের বিভিন্ন জেলায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করা হয়েছে।
রোববার দুপুরের পর ইনকিলাব মঞ্চসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা এসব কর্মসূচি পালন করেন। এসব কর্মসূচি থেকে হাদির হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি জানানো হয়।
আজ রাজশাহী নগরের তালাইমারী মোড়ে ছাত্র-জনতা সড়ক অবরোধ করলে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। একই সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে রাজশাহী-নাটোর মহাসড়কও অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা।
বেলা সোয়া দুইটার দিকে তালাইমারী মোড়ে অবস্থান নেন আন্দোলনকারীরা। দড়ি বেঁধে, বেঞ্চ ও ইট দিয়ে সড়ক বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ সময় ‘তুমি কে আমি কে, হাদি, হাদি’, ‘গোলামি না আজাদি, আজাদি আজাদি’, ‘আপস না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।
তালাইমারী মোড়ের কর্মসূচিতে জেলা এনসিপির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. নাহিদুল ইসলাম বলেন, ইনকিলাব মঞ্চ ঘোষিত সারা দেশের অবরোধ কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজশাহীতে এ কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। ওসমান হাদি হত্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সবাইকে প্রকাশ্যে আনতে হবে, তা না হলে আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে বক্তব্য দেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) সহসাংস্কৃতিক সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম।
আজ বিকেলে গাজীপুরের টঙ্গীতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন ছাত্র-জনতা। বিকেল চারটা থেকে টঙ্গী কলেজগেট এলাকায় শুরু হওয়া এই অবরোধে মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত ছিল।
একই সময়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তা ও শ্রীপুরের মাওনা চৌরাস্তায় বিক্ষোভ সমাবেশ করেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। আজ বেলা ৩টা ১০ মিনিটে মহাসড়কের চান্দনা চৌরাস্তায় ও বেলা আড়াইটার দিকে মাওনা চৌরাস্তায় শতাধিক বিক্ষোভকারী একত্র হয়ে মহাসড়ক অবরোধ করেন।
মাওনা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামরুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, বিক্ষোভকারীরা সড়কে অবস্থান নেওয়ার পর যান চলাচল বন্ধ ছিল। বিকেল চারটায় তাঁরা সরে গেলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
সিলেট ইনকিলাব মঞ্চ ও শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে নগরের চৌহাট্টা মোড়ে আজ বেলা দুইটা থেকে এ অবরোধ কর্মসূচি শুরু হয়। বেলা দুইটার আগে থেকে ইনকিলাব মঞ্চের নেতারা চৌহাট্টা এলাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে জড়ো হতে থাকেন।
প্রথম দিকে চৌহাট্টা মোড়ে অবস্থান নেন আন্দোলনকারীরা। এ সময় মোড়ের চারদিকে যান চলাচল করলেও সড়কে অবরোধ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা থাকায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত ছিল। তবে বেলা পৌনে তিনটার দিকে চৌহাট্টা মোড়ের উত্তর পাশের অংশে অবস্থান নেন। এতে জিন্দাবাজার থেকে আম্বরখানাগামী সড়ক ও রিকাবীবাজার থেকে মিরবক্সটুলাগামী সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে যায়।
কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া সিলেট ইনকিলাব মঞ্চের মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, ইনকিলাব মঞ্চ ও শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীসহ পেশাজীবীসহ বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার মানুষ অংশ নিয়েছেন।
রোববার বেলা তিনটায় মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত কর্মসূচিতে বিভিন্ন ছাত্র ও সামাজিক সংগঠনের নেতা-কর্মীসহ সাধারণ মানুষ অংশ নেন। কর্মসূচিতে অন্যদের মধ্যে জেলা এনসিপির যুগ্ম সমন্বয়কারী আরিফ খান ও আসিক রাব্বি, সদস্য মো. হাসনাত জামান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যসচিব মো. মুজাহিদুল ইসলাম, মারুফ হাসান প্রমুখ অংশ নেন।
নারায়ণগঞ্জে দেড় ঘণ্টা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন ছাত্র-জনতা। রোববার বিকেলে সদর উপজেলার সাইনবোর্ড এলাকায় এ কর্মসূচি পালিত হয়।
প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন বলেন, বেলা সাড়ে তিনটার দিকে সিদ্ধিরগঞ্জের সাইনবোর্ড এলাকায় জড়ো হয়ে মহাসড়কে অবস্থান নেন ছাত্র-জনতা। এ সময় তাঁরা ওসমান হাদি হত্যার বিচার চেয়ে স্লোগান দেন এবং একপর্যায়ে বাঁশ দিয়ে ব্যারিকেড দিয়ে মহাসড়ক বন্ধ করে দেন। এতে ঢাকা ও চট্টগ্রামমুখী যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অনুরোধ ও জনদুর্ভোগের কথা ভেবে অবরোধ প্রত্যাহার করেন বিক্ষোভকারীরা।
কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেওয়া জাতীয় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক নীরব রায়হান বলেন, ইনকিলাব মঞ্চের ডাকা বিভাগীয় কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে নারায়ণগঞ্জের ছাত্র-জনতা এ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছে। ওসমান হাদির হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। তবে আজ জনদুর্ভোগের কথা ভেবে মহাসড়ক ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
হাদির হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে খুলনায় বিক্ষোভ সমাবেশ ও অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়েছে। রোববার বিকেল চারটার দিকে নগরের শিববাড়ী মোড়ে বিক্ষুব্ধ খুলনাবাসীর ব্যানারে এ কর্মসূচি পালিত হয়। কর্মসূচিতে বিক্ষুব্ধকারীরা দ্রুত হাদি হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় এনে সর্বোচ্চ বিচারের দাবি জানান।
এ ছাড়া হাদির হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে খুলনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে অনশন কর্মসূচি পালিত হয়। আজ দুপুর থেকে শুরু হওয়া কর্মসূচিতে আহত জুলাই যোদ্ধা মো. হুজাইফা, নূরুজ্জামান নাবিল, সীমান্ত, জাকিয়া আক্তার, মিহিরিমা তাসনিম অংশ নেন। অনশনকারীরা জানান, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা এ কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে দিনরাত তাঁরা অবস্থান করবেন।
বরিশালের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল নথুল্লাবাদ এলাকায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে ইনকিলাব মঞ্চ। এতে ঢাকা-বরিশাল ও বরিশাল বিভাগের ছয় জেলার সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।
আজ বেলা তিনটা থেকে নগরের কয়েকটি কলেজ থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শিক্ষার্থীরা নগরের নথুল্লাবাদ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় জড়ো হন। তাঁদের হাতে ছিল বিভিন্ন স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড। তাঁরা সেখানে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন।
আন্দোলনকারী এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘ওসমান বিন হাদি আমাদেরই ভাই। দিনের আলোতে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। অথচ এখনো প্রধান খুনিসহ অন্যরা ধরাছোঁয়ার বাইরে। আমরা আর কোনো আশ্বাস চাই না, আমরা চাই জড়িতদের গ্রেপ্তার করে দৃশ্যমান বিচারের। এটা ন্যায়ের আন্দোলন।’
হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক ও দক্ষিণ চট্টগ্রামের প্রবেশমুখ চট্টগ্রামে শাহ আমানত সেতুর উত্তরপাড়ে সড়ক অবরোধ করেন ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীরা। একইভাবে কর্ণফুলী উপজেলার শিকলবাহা ওয়াই জংশন এলাকায় ও ব্লকেড করলে উভয় পাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
কুমিল্লায় সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছেন ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীরা। রোববার বেলা দুইটার পর থেকে নগরের কান্দিরপাড় এলাকার পূবালী চত্বরে অবরোধ শুরু করে সংগঠনটি। ইনকিলাব মঞ্চ ছাড়াও কর্মসূচিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন।
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনকিলাব মঞ্চের যুগ্ম আহ্বায়ক ফারুক আল নাহিয়ানের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন ইনকিলাব মঞ্চের কুমিল্লা মহানগরের আহ্বায়ক গোলাম মোহাম্মদ সামদানী, এবি পার্টির কুমিল্লা জেলার আহ্বায়ক মিয়া মোহাম্মদ তৌফিক, এনসিপির মহানগরের যুগ্ম সমন্বয়কারী রাশেদুল হাসানসহ অনেকে। এ সময় হাদিকে নিয়ে লেখা একটি কবিতা আবৃত্তি করেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী খাদিজাতুল কোবরা।
রংপুরে দ্বিতীয় দিনের মতো অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে ইনকিলাব মঞ্চ। আজ বেলা দুইটা থেকে নগরের শহীদ হাদি চত্বরে (পূর্ব নাম ডিসির মোড়) এ কর্মসূচি শুরু হয়। ইনকিলাব মঞ্চ রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বানে কর্মসূচিতে আহত জুলাই যোদ্ধা, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, জাতীয় ছাত্রশক্তির নেতা-কর্মীরা অংশ নেন।
কর্মসূচিতে অন্যদের মধ্যে জাতীয় ছাত্রশক্তির মহানগরের আহ্বায়ক ইমতিয়াজ আহম্মদ, সদস্যসচিব হাজিম উল হক, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মহানগরের সদস্যসচিব রহমত আলী, মুখপাত্র নাহিদ হাসান খন্দকার, রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সমন্বয়ক শামসুর রহমান ও ইনকিলাব মঞ্চের রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক জাহিদ হাসান বক্তব্য দেন।
ইনকিলাব মঞ্চের ব্যানারে আজ বেলা আড়াইটার দিকে নগরের টাউন হল এলাকায় অবরোধ কর্মসূচি শুরু হয়। পরে বিকেল সোয়া চারটা থেকে ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করা হয়। এতে সড়কে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
ময়মনসিংহে ইনকিলাব মঞ্চের কোনো কমিটি না থাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় ব্যক্তিরা ছাড়াও বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও খেলাফত মজলিসের নেতারা কর্মসূচিতে অংশ নেন। এ সময় ‘বিচার বিচার বিচার চাই, হাদি হত্যার বিচার চাই’, ‘জাস্টিস জাস্টিস, উই ওয়ান্ট জাস্টিস’, ‘আমরা সবাই হাদি হব, যুগে যুগে লড়ে যাব’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে শোনা যায়।