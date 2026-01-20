শাকসু নির্বাচনে প্যানেলের বাইরে গিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী, আজীবনের জন্য বহিষ্কৃত ছাত্রদল নেতা

ছাত্রদলের প্যানেলের বাইরে গিয়ে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ায় এক নেতাকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। তাঁর নাম মো. জুনায়েদ হাসান।
গতকাল সোমবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাঈম সরকার। তিনি জানান, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. জুনায়েদ হাসানকে সাংগঠনিক পদ থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করেছে কেন্দ্রীয় কমিটি।
কেন্দ্রীয় ছাত্রদল রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জুনায়েদকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। সাংগঠনিক ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে এ সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
যোগাযোগ করলে জুনায়েদ হাসান প্রথম আলোকে বলেন, ‘দল যেহেতু সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এ ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই। তবে বহিষ্কারের আগে কোনো কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়নি। শাকসু শিক্ষার্থীদের একটি গণতান্ত্রিক প্ল্যাটফর্ম। প্রার্থী হওয়ার পর সেখান থেকে সরে আসার সুযোগ নেই।’
দীর্ঘ ২৮ বছর পর আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টায় শাকসু নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার কথা ছিল। তবে দুজন প্রার্থী ও এক শিক্ষার্থীর রিটের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল সোমবার এ নির্বাচন চার সপ্তাহের জন্য স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। তবে হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে আপিল বিভাগে আবেদন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।