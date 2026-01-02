সড়ক দুর্ঘটনা
মানিকগঞ্জে খেজুরের রস খেয়ে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে নিহত দুই কিশোর

প্রতিনিধিমানিকগঞ্জ

বন্ধুদের সঙ্গে খেজুরের রস খেয়ে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিল দুই কিশোর। পথে একটি মাইক্রোবাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হয় তারা। আজ শুক্রবার সকালে মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলার বাইমাইল এলাকায় মানিকগঞ্জ–হেমায়েতপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত দুই কিশোর হলো ঢাকার অদূরে আশুলিয়ার সন্দিপ এলাকার বিল্লাল হোসেনের ছেলে ইউসুফ আলী (১৫) এবং একই এলাকার জাফর আহমেদের ছেলে মিরাজ হোসেন (১৮)। ইউসুফ আশুলিয়ার ডেইরি ফার্ম এলাকায় একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণিতে পড়ত। আর মিরাজ সাভারের একটি কলেজে একাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিলেন।

সিঙ্গাইর থানা–পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ ভোরে আশুলিয়ার সন্দিপ এলাকার বাসা থেকে মোটরসাইকেলে কয়েকজন বন্ধু মানিকগঞ্জের হরিরামপুর উপজেলায় খেজুরের রস খেতে যায়। রস খেয়ে সকালে মোটরসাইকেলে মিরাজ ও ইউসুফ আশুলিয়ার বাসায় ফিরছিল। সকাল সাড়ে সাতটার দিকে মানিকগঞ্জ–হেমায়েতপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে সিঙ্গাইরের বাইমাইল এলাকায় মানিকগঞ্জগামী একটি মাইক্রোবাসের সঙ্গে মোটরসাইকেলটির মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের জেলা সদরের ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। এ সময় হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

সিঙ্গাইর থানার উপপরিদর্শক এস এম রাশেদুল ইসলাম জানান, খেজুরের রস খেয়ে বাসায় ফেরার পথে মাইক্রোবাস ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ওই দুই শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। সকালে কুয়াশার মধ্যে পথ দেখতে অস্পষ্টতার কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় সদর থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে তিনি জানান।

সিঙ্গাইর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মাজহারুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

