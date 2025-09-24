ঝিনাইদহে চালু হলো ‘পূজা ডিরেক্টরি’ অ্যাপ, খুঁজে দেবে মণ্ডপের অবস্থান

‘পূজা ডিরেক্টরি’ অ্যাপ খুঁজে দিচ্ছে মণ্ডপের অবস্থান। পাওয়া যাচ্ছে সেই মণ্ডপে দায়িত্বরত কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম ও মুঠোফোন নম্বর। জেলা পুলিশের দায়িত্বশীল ব্যক্তি ও সনাতন ধর্মীয় নেতাদেরও খুঁজে পাওয়া যাবে এ অ্যাপে। যেকোনো দুর্গম এলাকার পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় কাজ করবে অ্যাপটি।
শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে আজ বুধবার এমনই একটি অ্যাপ চালু করেছে ঝিনাইদহ জেলা পুলিশ। পুলিশ সুপার মো. মনজুর মোরশেদ নিজ কার্যালয়ে সংবাদ ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে এ তথ্য জানান। ‘শান্তির উৎসব, সুরক্ষার অঙ্গীকার’ স্লোগানে অ্যাপটির নাম দেওয়া হয়েছে পূজা ডিরেক্টরি। এই অ্যাপের মাধ্যমে আসন্ন দুর্গাপূজায় সব মণ্ডপের নিরাপত্তার পাশাপাশি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পূজা-অর্চনা সহজ হবে বলে আশা পুলিশ বিভাগের।
পুলিশ সুপার মো. মনজুর মোরশেদ জানান, এবার ঝিনাইদহে ৪৫১টি পূজামণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে এ পূজা। ইতিমধ্যে সনাতন সম্প্রদায়ের লোকজন পূজার প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন। চলছে শেষ মুহূর্তের সাজগোজের কাজ। পূজার নিরাপত্তার জন্য মোট ১ হাজার ২০০ পুলিশ সদস্য ও ২ হাজার ৭৯২ জন আনসার সদস্য কাজ করছেন। এ ছাড়া বিশেষ টহল দলও থাকবে।
দুর্গাপূজার সার্বিক নিরাপত্তা ও আনন্দঘন পরিবেশ বজায় রাখতে পুলিশের খুলনা বিভাগীয় ডিআইজি মো. রেজাউল হকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঝিনাইদহ জেলা পুলিশ পূজা ডিরেক্টরি অ্যাপ চালু করেছে। অ্যাপে চারটি অপশন রাখা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে মণ্ডপ খুঁজুন, ঝিনাইদহ জেলা পুলিশ, সনাতন ধর্মীয় নেতা ও কন্ট্রোল রুম।
পুলিশ কর্মকর্তারা জানান, মন্দির খুঁজুন অপশনে গেলে শারদীয় দুর্গোৎসব ২০২৫-এ জেলায় যত মণ্ডপে পূজা হচ্ছে, সেটার লোকেশন পাওয়া যাবে। গুগল ম্যাপ নিশ্চিন্তে পৌঁছে দেবে মণ্ডপে। মণ্ডপ এলাকার দায়িত্বরত সব কর্মকর্তা, স্থানীয় ইউএনও, ওসি ও আনসার কর্মকর্তার নাম ও মুঠোফোন নম্বর পাওয়া যাবে। মন্দির কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সেখানে দায়িত্বরত স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রধানের নাম ও মুঠোফোন নম্বরও থাকবে।
জেলা পুলিশ অপশনে গেলে জেলা পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে দায়িত্বরত পুলিশ কর্মকর্তাদের নাম ও মুঠোফোন নম্বর থাকবে। সনাতন ধর্মীয় নেতাদের অপশনে গেলে জেলায় এই ধর্মের প্রতিনিধিত্বকারী নেতাদের নাম ও মুঠোফোন নম্বর পাওয়া যাবে। আর কন্ট্রোল রুমে প্রবেশ করলেই পুলিশ কন্ট্রোল রুম, রেঞ্জ কন্ট্রোল রুম, ফায়ার সার্ভিস কন্ট্রোল রুমের নম্বর পাওয়া যাবে। এ নম্বরগুলোতে সপ্তাহে সাত দিন দিনরাত ২৪ ঘণ্টা (২৪/৭) কল করা যাবে।
ঝিনাইদহ পূজা উদ্যাপন ফ্রন্টের সভাপতি মিলন কুমার ঘোষ বলেন, এই অ্যাপ পূজা উদ্যাপনে তাঁদের অনেক সহায়তা করছে। ইতিমধ্যে তাঁরা অ্যাপটির ব্যবহার শুরু করেছেন। শুধু তাঁরাই নন, জেলায় পূজার সঙ্গে জড়িত সবাইকে অ্যাপটি ব্যবহারে উৎসাহ দিচ্ছেন।
সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক সমির কুমার বলেন, তাঁরা মনে করেন, এটা একটা মাইলফলক। যা বাংলাদেশের কোথাও হয়নি, ঝিনাইদহ জেলা পুলিশ এটা বাস্তবায়ন করেছে। এটাতে তাঁরা অনেক উপকৃত হচ্ছেন।