রাশেদুল ইসলাম ও ইয়ামিন ইসলাম
জেলা

মির্জাপুরে বাড়িতে ডেকে ‘চোর অপবাদ দিয়ে’ যুবককে পিটিয়ে হত্যা

প্রতিনিধিমির্জাপুর, টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে এক যুবককে কৌশলে বাড়িতে ডেকে ‘চোর অপবাদ দিয়ে’ পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার গ্রামনাহালি গ্রামে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মির্জাপুর থানায় মামলা হয়েছে। পুলিশ দুজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে।

নিহত ওই ব্যক্তির নাম হাসমত উল্লাহ (৩০)। তিনি জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলার সাজিমারা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি টাঙ্গাইল শহরে আইএফআইসি ব্যাংকের বেবিস্ট্যান্ড উপশাখার একজন কর্মী ছিলেন। এ ঘটনায় গতকাল রাতেই হাসমত উল্লাহর ভাই রহমত উল্লাহ মির্জাপুর থানায় হত্যা মামলা করেন।

পুলিশ এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে রাশেদুল ইসলাম (৩৬) ও তাঁর চাচাতো ভাই ইয়ামিন ইসলামকে (৩০) গ্রেপ্তার করেছে। তাঁদের বাড়ি মির্জাপুর উপজেলার গ্রামনাহালি গ্রামে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাশেদুল ইসলাম দীর্ঘদিন প্রবাসে ছিলেন। সে সময় তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে হাসমত উল্লাহর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সম্প্রতি রাশেদুল দেশে ফিরে সম্পর্কের বিষয়টি জানতে পারেন। একপর্যায়ে তাঁর স্ত্রী হাসমত উল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ করা ছেড়ে দেন। কিন্তু হাসমত তাতে সায় দেননি। রাশেদুল ও তাঁর স্ত্রী পরিকল্পনা করে কৌশলে হাসমতকে তাঁদের বাড়িতে ডাকেন। বৃহস্পতিবার রাত নয়টার দিকে হাসমত ওই বাড়িতে গেলে রাশেদুল ও ইয়ামিন তাঁদের সহযোগীদের নিয়ে তাঁকে চোর অপবাদ দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করেন। খবর পেয়ে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য প্রথমে মির্জাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও পরে কুমুদিনী হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত দুইটার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

মির্জাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম জানান, পরকীয়ার ঘটনায় ওই ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আজ শুক্রবার টাঙ্গাইলের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

