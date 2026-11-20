গোপালগঞ্জে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির কারণে গত বুধবার সন্ধ্যা থেকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। প্রায় ৩৬ ঘণ্টা পর আজ শুক্রবার সকাল ছয়টার পর দূরপাল্লার বাস চলাচল শুরু হয়েছে।
বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা ও যশোর থেকে গোপালগঞ্জ হয়ে ঢাকা ও চট্টগ্রামগামী বাস সকাল থেকে ছেড়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট পরিবহন কাউন্টারগুলো।
বাগেরহাট, খুলনা, পিরোজপুর, সাতক্ষীরা, যশোর ও নড়াইলের অধিকাংশ বাস পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকা যায় গোপালগঞ্জ জেলার ওপর দিয়ে। কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের কর্মসূচি ঘিরে গোপালগঞ্জে ব্যাপক সহিংসতা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ হয়। মহাসড়কে গাছ ও বিদ্যুতের খুঁটি ফেলে রাখায় চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। নিরাপত্তার কারণে ওই সব রুটে ঢাকা ও চট্টগ্রামগামী বাস বন্ধ রাখেন পরিবহনমালিকেরা।
বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত বৃষ্টির মধ্যেও নিষিদ্ধ সংগঠনগুলোর নেতা-কর্মীরা রামদা, হকিস্টিক, চায়নিজ কুড়াল ও লগি-বৈঠাসহ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সড়ক ও মহাসড়কের বিভিন্ন মোড়ে বিক্ষোভ করেন।
সকাল থেকে বাস চলাচল স্বাভাবিক
গোপালগঞ্জের ইমাদ, বনফুল, ফাল্গুনী, সোহাগ ও হানিফসহ পরিবহন কাউন্টার সূত্রে জানা যায়, আজ সকাল থেকে তাদের বাস স্বাভাবিকভাবে চলছে।
ঢাকা থেকে বাগেরহাটগামী দোলা পরিবহনের যাত্রী শামসুর রহমান সকালে মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, ‘বুধবার রাত থেকে আমি ঢাকায় আটকে ছিলাম। গোপালগঞ্জে সংঘাত ও রাস্তা আটকে থাকায় কোনো বাস চলছিল না। শুক্রবার সকাল ছয়টার পর বাস ছেড়েছে।’
শামসুর রহমান জানান, পদ্মা সেতু পার হয়ে ভাঙ্গা হয়ে গোপালগঞ্জে ঢোকার পর রাস্তার ওপর কাটা গাছপালা এখনো পড়ে আছে। কিছুটা সরানো হলেও পুরোপুরি পরিষ্কার হয়নি, তবে এর মধ্য দিয়েই গাড়ি চলছে।
বাগেরহাট থেকে ঢাকাগামী দোলা পরিবহনের সুপারভাইজার আজিম উদ্দিন বলেন, সকাল থেকে সব বাস চলছে। গোপালগঞ্জের ভেতরে এখন কোনো সমস্যা নেই। রাস্তায় যে গাছপালা আছে, তাতে চলতে তেমন অসুবিধা হচ্ছে না। বৃষ্টির কারণে গাড়ি কিছুটা ধীরে চলছে।
পণ্যবাহী যানও চলছে
বুধবার সন্ধ্যার পর এই মহাসড়কে এসে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা–কর্মীদের বাধার মুখে পড়তে শুরু করেন পণ্যবাহী বিভিন্ন গাড়ির চালকেরা। এতে গোপালগঞ্জের বিভিন্ন সড়কে আটকে পড়া পাঁচ শতাধিক পণ্যবাহী ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১০টার পর এগুলো নিজ নিজ গন্তব্যে রওনা হয়েছে।
গোপালগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক শিপলু আহমেদ বলেন, বৃহস্পতিবার রাত ১০টার মধ্যেই মহাসড়ক পরিষ্কার করা হয়েছে। তখন থেকেই যানবাহন চলাচল শুরু হয়।
আটকে থাকা চালকদের দুর্ভোগ
সিলেট থেকে পাথর নিয়ে বাগেরহাটের কাটাখালীর পথে থাকা ডাম্পট্রাকচালক মোহাম্মদ আলী দোলা পাম্প এলাকায় আটকা পড়েছিলেন। তিনি জানান, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিলেট থেকে রওনা দিয়ে বুধবার ঢাকার মহাখালীতে যাত্রাবিরতি করেন। সেখান থেকে রওনা হয়ে রাত ৯টার দিকে গোপালগঞ্জে ঢোকেন।
মোহাম্মদ আলীর ভাষ্য অনুযায়ী, তখন মুকসুদপুরে গাছ ফেলে রাস্তা আটকানো ছিল, তবে লোড গাড়ি দেখে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। উজলপুরে বিদ্যুতের খুঁটি ফেলা ছিল, সেখানেও ছাড় মেলে। পুলিশ লাইনস এলাকার বাধাও তিনি পার হন। তবে রাত ১০টার দিকে দোলা পাম্পে এসে আর এগোতে পারেননি, কারণ সেখানে গাছ ফেলে পুরো রাস্তা বন্ধ ছিল। এবং সেখানে থাকা লোকজন এগোতে দেয়নি। তিনি বলেন, মেশিন দিয়ে গাছ কেটে রাস্তায় ফেলে রাখতে দেখেছেন।
পাথরবোঝাই আরেক ট্রাকের চালক মো. তুহিন জানান, আটকে থাকা স্থান থেকে কয়েক কিলোমিটার পরেই মধুমতী নদী, যা বাগেরহাটের সীমানা। এই রাস্তা পার করে দেওয়ার কথা বলে কয়েকজন তাঁর কাছ থেকে ৫০০ টাকা নেন, পরে তাঁদের আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। আরও কয়েকজন ট্রাক ও পিকআপের চালক একই ধরনের অভিযোগ করেছেন।
বৃহস্পতিবার রাতে মুঠোফোনে দুই চালক প্রথম আলোকে বলেন, আটকে পড়ার পর তাঁরা রাত-দিন শুধু দা, কুড়ালসহ অস্ত্র হাতে মানুষ দেখেছেন। একসঙ্গে এত অস্ত্র আগে দেখেননি তাঁরা। ২৪ ঘণ্টার বেশি ধরে আটকে থাকায় চালক ও তাঁদের সহকারীরা চরম দুর্ভোগে পড়েন।