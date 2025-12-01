জেলা

নরসিংদীতে যুবলীগ নেতার বাড়িসহ সাড়ে ৮ কোটি টাকার সম্পদ জব্দ করল দুদক

প্রতিনিধিনরসিংদী
নরসিংদীর পলাশের যুবলীগ নেতা দেলোয়ার হোসেনের এই দুই ভবনসহ সাড়ে ৮ কোটি টাকার সম্পদ জব্দ করেছে দুদক
নরসিংদীর পলাশের এক যুবলীগ নেতার বাড়িসহ সাড়ে আট কোটি টাকার সম্পদ জব্দ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে আদালতের নির্দেশে এসব সম্পদ জব্দ করা হয়। সোমবার দুপুরে উপজেলার ডাঙ্গা ইউনিয়নের কাজিরচর এলাকায় এসব সম্পদ জব্দ করা হয়।

যুবলীগের ওই নেতার নাম দেলোয়ার হোসেন ওরফে দেলু। তিনি পলাশ উপজেলার ডাঙ্গা ইউনিয়নের কাজিরচর গ্রামের বাসিন্দা এবং ডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা, ডাকাতি, চাঁদাবাজি, জমি দখলসহ বিভিন্ন অভিযোগে প্রায় অর্ধশত মামলা রয়েছে।

গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর আত্মগোপনে চলে যান দেলোয়ার হোসেন। তাঁর সম্পদ জব্দ কার্যক্রমে নেতৃত্ব দেন দুদকের সম্মিলিত জেলা কার্যালয় গাজীপুরের সহকারী পরিচালক মো. এনামুল হক। পরে জব্দ সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে পলাশ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আবু বক্কর সিদ্দিকীকে রিসিভার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

২০২৩ সালের ১২ ডিসেম্বর দেলোয়ারের অবৈধ সস্পদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আদালতে আবেদন করেন দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় গাজীপুরের সহকারী পরিচালক মো. এনামুল হক। প্রাথমিকভাবে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে, দেলোয়ারের জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ জব্দে ক্রোকের আদেশ ও রিসিভার নিয়োগের আদেশ দেন আদালত।

অভিযানে দুদকের কর্মকর্তার সঙ্গে ইউএনও আবু বক্কর সিদ্দিকী, ডাঙ্গা ইউনিয়ন ভূমি কার্যালয়ের উপসহকারী কর্মকর্তা শিউলি রানী ধর, জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্য হলদর দাস উপস্থিত ছিলেন।

ইউএনও আবু বক্কর সিদ্দিকী বলেন, ‘আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ভবনে সাইনবোর্ড টাঙিয়েছি এবং বাড়িটিতে বসবাসরতদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বাড়িটি আমাদের নিয়ন্ত্রণে ও পর্যবেক্ষণে থাকবে।

