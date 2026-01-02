লাশ
গাছ কাটা দেখতে গিয়ে ডাল পড়ল দুই বোনের ওপর, লাশ রেখে পলায়ন

প্রতিনিধিগাইবান্ধা

গাইবান্ধা সদর উপজেলায় গাছের ডাল চাপা পড়ে ফিহামনি (১১) ও জান্নাতি আক্তার (২) নামের দুই বোনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলার বল্লমঝাড় ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামের আব্বাসের মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। শিশু দুটি ওই গ্রামের ফরিদ মিয়ার মেয়ে।

স্থানীয় লোকজন জানান, গতকাল সকাল থেকে রঘুনাথপুর গ্রামের আব্বাসের মোড় এলাকায় একই গ্রামের মধু মিয়া ও মতিউর রহমানের বাড়িতে গাছ কাটার কাজ চলছিল। সন্ধ্যার সময় প্রতিবেশী ফরিদ মিয়ার মেয়ে ফিহামনি তার ছোট বোন জান্নাতি আক্তারকে কোলে নিয়ে গাছ কাটার দৃশ্য দেখতে যায়। এ সময় হঠাৎ একটি গাছের মোটা ডাল তাদের মাথার ওপর পড়ে। এতে দুই শিশু গুরুতর আহত হয়।

স্থানীয় লোকজনের অভিযোগ, ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে গাছের মালিক মধু মিয়া ও মতিউর রহমান তড়িঘড়ি করে গাছের পাতা দিয়ে শিশু দুটিকে ঢেকে রেখে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান।

এদিকে সন্ধ্যার পর থেকে পরিবারের সদস্যরা শিশু দুটিকে খুঁজতে থাকেন। কোথাও না পেয়ে রাত ৮টার দিকে তাদের বাবা ফরিদ মিয়া গাছের নিচে চাপা পড়া অবস্থায় দুই মেয়েকে মৃত দেখতে পান। তাঁর চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে লাশ উদ্ধারের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। পরে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে গাইবান্ধা ফায়ার সার্ভিস ও সদর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে কাটা গাছের নিচ থেকে দুই শিশুর লাশ উদ্ধার করে।

নিহত শিশুদের বাবা ফরিদ মিয়া অভিযোগ করে বলেন, ‘ঘটনার সময় সঙ্গে সঙ্গে আমার মেয়েদের উদ্ধার করা হলে হয়তো তারা বেঁচে যেত।’ তিনি ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তির দাবি জানান। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টা পর্যন্ত এ ঘটনায় থানায় কোনো মামলা হয়নি।

গাইবান্ধা সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সুমঙ্গল কুমার দাশ বলেন, লাশ উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।

এ বিষয়ে গাছের মালিক মধু মিয়া ও মতিউর রহমানের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাঁদের ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

