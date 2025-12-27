মৌলভীবাজারে প্রতিপক্ষের হামলায় দুই ভাই নিহত

পূর্বশত্রুতার জের ধরে মৌলভীবাজারের বড়লেখায় প্রতিপক্ষের হামলায় দুই ভাই নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অপর একজন। আজ শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে উপজেলার দক্ষিণভাগ উত্তর ইউনিয়নের বিওসি মাঠ গুদাম এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করেছে। আহত একজনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
নিহত ব্যক্তিরা হচ্ছেন বিওসি কেছরিগুল গ্রামের মৃত নিমার আলীর ছেলে কুয়েতপ্রবাসী জামাল হোসেন (৫০) ও কৃষক আবদুল কাইয়ুম (৪৫)। জামাল হোসেন কয়েক মাস আগে দেশে এসেছেন। আহত মো. জমির উদ্দিন একই গ্রামের মৃত আবদুস সবুরের ছেলে।
পুলিশ জানিয়েছে, পূর্বশত্রুতার জের ধরে এ হামলার ঘটনা ঘটেছে। তবে কী নিয়ে পূর্বশত্রুতা, এ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় এখনো মামলা হয়নি। কাউকে আটক বা গ্রেপ্তারও করা হয়নি।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জামাল হোসেন ও আবদুল কাইয়ুমের সঙ্গে প্রতিবেশী জমির উদ্দিনদের পূর্ববিরোধ রয়েছে। এর জেরে আজ বিকেলের দিকে দুই পক্ষের মধ্যে ঝগড়া লাগে। একপর্যায়ে প্রতিপক্ষের হামলায় জামাল ও কাইয়ুম ঘটনাস্থলেই মারা যান। একই ঘটনায় প্রতিপক্ষের জমির উদ্দিন আহত হন। আহত জমির উদ্দিনকে প্রথমে বড়লেখা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে পরে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
বড়লেখা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান খান আজ রাতে প্রথম আলোকে বলেন, ‘নিহত দুজন আপন দুই ভাই। ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়েছে। আমরা তাঁদের স্পট ডেড পাইছি। প্রতিপক্ষ জমির উদ্দিনদের সঙ্গে পূর্বশত্রুতার জের ধরে এ হামলার ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।’