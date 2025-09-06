মোস্তাফিজ হাসান
জেলা

গাজীপুরে বাসচাপায় ডিবির ওসি নিহত, স্ত্রী গুরুতর আহত

প্রতিনিধিগাজীপুর

গাজীপুরে বাসচাপায় নওগাঁ জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তাফিজ হাসান (৫২) নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তাঁর স্ত্রী লতিফা জেসমিন (৪৮) গুরুতর আহত হয়েছেন।

গতকাল শুক্রবার রাত ১০টার দিকে জয়দেবপুর-ঢাকা সড়কের গাজীপুর জেলা পুলিশ লাইনসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোস্তাফিজ হাসান রাজশাহী মহানগরের মতিহার থানার বাসিন্দা।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, রাতে স্ত্রীকে নিয়ে ব্যক্তিগত গাড়ি রেখে সড়ক পার হয়ে পুলিশ লাইনসের বিপরীতে একটি দোকানে যান মোস্তাফিজ। কাজ সেরে ফেরার পথে চান্দনায় ‘পথের সাথী’ পরিবহনের একটি বাস তাঁদের ধাক্কা দেয়। এতে দুজনই গুরুতর আহত হন। পরে পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে গাজীপুরে শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসকেরা মোস্তাফিজকে মৃত ঘোষণা করেন। লতিফা জেসমিনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ঘটনার পর বাস ও বাসের চালককে আটক করা হয়। আটক চালকের নাম সুমন মিয়া। তিনি গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার উড়ন গ্রামের কফিল উদ্দিনের ছেলে।

নওগাঁ জেলা পুলিশ সুপার মো. সাফিউল সারোয়ার বলেন, ‘ওসি মোস্তাফিজ ছুটিতে স্বজনদের কাছে গিয়েছিলেন বলে জেনেছি।’

গাজীপুর মেট্রোপলিটন সদর থানার ওসি মেহেদী হাসান বলেন, বাসটি ও এর চালককে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

