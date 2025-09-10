কিশোরগঞ্জে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ক্রেস্ট হাতে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা। বুধবার শহরতলির নেহাল গ্রিন পার্কে
কিশোরগঞ্জে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ক্রেস্ট হাতে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা। বুধবার শহরতলির নেহাল গ্রিন পার্কে
জেলা

কিশোরগঞ্জে জিপিএ-৫ সংবর্ধনা

ভালো ফলের পাশাপাশি ভালো মানুষ হতে হবে

প্রতিনিধিকিশোরগঞ্জ

মা-বাবার স্বপ্নপূরণে ভালো ফলের পাশাপাশি তোমাদের ভালো মানুষ হতে হবে। স্মার্টফোনের অপব্যবহার করা যাবে না। মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী করে তুলতে এমন আয়োজন খুবই দরকার। এ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে দেশ গড়ার নেতৃত্বের পাশাপাশি সুনাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। তাহলে তোমরা দেশ ও মানুষের কল্যাণে কাজে আসবে।

আজ বুধবার কিশোরগঞ্জে শিখো-প্রথম আলো আয়োজিত এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজের উপাধ্যক্ষ একরাম আহসান এ কথাগুলো বলেন।

কিশোরগঞ্জে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শুরু হয় জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে। বুধবার সকালে শহরের নেহাল গ্রিন পার্কে

‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে সারা দেশে প্রথম আলোর আয়োজনে ও শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। কিশোরগঞ্জ শহরতলির নেহাল গ্রিন পার্কে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নেয় কিশোরগঞ্জের প্রত্যন্ত হাওরাঞ্চলসহ বিভিন্ন উপজেলার জিপিএ-৫ পাওয়া আট শতাধিক কৃতী শিক্ষার্থী।

সকাল সাড়ে আটটা থেকে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসতে থাকা কৃতী শিক্ষার্থীদের পদচারণে উৎসবে পরিণত হয় অনুষ্ঠানস্থল। সঙ্গে আসেন অনেক অভিভাবক। অনেক দিন পর বন্ধুর দেখা পেয়ে একে অপরকে সঙ্গে নিয়ে ছবি তোলে। কেউ কেউ গল্প-আড্ডায় মেতে ওঠে। সকাল নয়টায় নির্দিষ্ট বুথের সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ক্রেস্ট, স্ন্যাকসসহ উপহারসামগ্রী গ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা। সাড়ে নয়টার মধ্যে কানায় কানায় ভরে যায় মিলনায়তন।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে চলে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। বুধবার সকালে কিশোরগঞ্জ শহরতলির নেহাল গ্রিন পার্কে

ঘড়ির কাঁটায় সকাল ১০টা বাজতেই জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠানের মূল পর্ব। জাতীয় সংগীতের সঙ্গে গলা মেলান শিক্ষার্থী ও অতিথিরা। এরপর রাজধানীর মাইলস্টোন স্কুলে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি তাফসিলুল আজিজ। তিনি প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমানের শুভেচ্ছা বক্তব্যটি পাঠ করে শোনান।

প্রথম আলো বন্ধুসভার কিশোরগঞ্জের সাধারণ সম্পাদক নুসরাত জাহান ও সদস্য আশিষ বিশ্বাসের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দেন শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজের উপাধ্যক্ষ মো. একরাম আহসান, প্রথম আলোর সিলেটের নিজস্ব প্রতিবেদক সুমনকুমার দাশ, ইংলিশ চ্যানেলজয়ী কিশোরগঞ্জের নিকলীর বাসিন্দা নাজমুল হক (হিমেল)।

কৃতী শিক্ষার্থীদের পদচারণে মুখর ছিল অনুষ্ঠানস্থল কিশোরগঞ্জ শহরতলির নেহাল গ্রিন পার্ক। বুধবার সকালে

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে চলে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। এতে গান পরিবেশন করেন শিল্পী ফারাহ কাশ্মীর, প্রভা ও ক্যামেলিয়া। জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী ও নৃত্যশিল্পীদের পরিবেশনা শিক্ষার্থীদের মাতিয়ে রাখে। এ সময় কুইজে অংশ নেওয়া ১০ শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়।

অনুষ্ঠানে কৃতী শিক্ষার্থী ইলিয়াহ সাইদা বলে, ‘আজকের দিনটা আমাদের জন্য খুবই উপভোগের। অনুষ্ঠানে আসতে পেরে খুব খুশি।’ শিশির বসাক নামের আরেক শিক্ষার্থী বলে, ‘বন্ধুদের সঙ্গে দেখা ও প্রথম আলোর পক্ষ থেকে আমাদের দেওয়া ক্রেস্ট নিয়ে একসঙ্গে ছবি তুলে স্মৃতি ধরে রাখছি। এ আনন্দ জীবনভর স্মরণীয় হয়ে থাকবে।’

কিশোরগঞ্জে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কুইজ বিজয়ী শিক্ষার্থীরা। বুধবার সকালে নেহাল গ্রিন পার্কে।

আয়োজনটি পাওয়ার্ড বাই বিকাশ এবং সহযোগিতায় কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বহুব্রীহি, সানকুইক, কনকা-গ্রি, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা।

আরও পড়ুন