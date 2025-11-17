অটোরিকশার মোটরে ওড়না পেঁচিয়ে শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন, নারীর মৃত্যু

শরীয়তপুরের ডামুড্যায় সড়ক দুর্ঘটনায় নাছিমা বেগম (৩২) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার সকাল ১০টার দিকে শরীয়তপুর-গোসাইরহাট সড়কের কুতুবপুর এলাকায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার মোটরের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে ওই নারীর মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনায় তাঁর দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে সড়কে পড়ে যায়।
নিহত নাছিমা বেগম ডামুড্যা উপজেলার দায়মী চরভয়রা গ্রামের আসাদ হাওলাদারের স্ত্রী। তিনি ঢাকার একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। আট বছর বয়সী ছেলেকে নিয়ে ঢাকার মোহাম্মদপুরের ভাড়া বাসায় থাকতেন। ছুটি কাটিয়ে আজ সকালে গ্রামের বাড়ি থেকে ঢাকায় ফেরার পথে দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি।
ডামুড্যা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এক সপ্তাহ গ্রামে ছুটি কাটিয়ে আজ সকালে ছেলেকে নিয়ে ঢাকায় ফিরছিলেন নাছিমা বেগম। ডামুড্যা উপজেলা সদর থেকে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় করে ঢাকার বাস ধরার জন্য জেলা শহরে যাচ্ছিলেন। সকাল ১০টার দিকে শরীয়তপুর–গোসাইরহাট সড়কের কুতুবপুর এলাকায় অটোরিকশাটি পৌঁছালে নাছিমার গায়ে থাকা ওড়না অটোরিকশার মোটরের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। তখন তাঁর দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে সড়কে পড়ে যায়। স্থানীয় লোকজন তখন ডামুড্যা থানায় খবর দেন। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
নাছিমা বেগমের স্বামী আসাদ হাওলাদার প্রথম আলোকে বলেন, তিনি গ্রামের বাড়িতে কৃষিকাজ করেন। তাঁর স্ত্রী ঢাকার একটি গার্মেন্টসে কাজ করতেন। ছুটি কাটাতে এসেছিলেন। ছেলেকে নিয়ে আজ ঢাকায় ফিরছিলেন। কিন্তু এটাই যে তাঁর শেষ যাত্রা হবে, তা তিনি বুঝতে পারেননি।
ডামুড্যা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে ওড়না জড়িয়ে তাঁর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শরীয়তপুর সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হবে।