গাজীপুরে বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের এক ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ

গাজীপুরে কালিয়াকৈর উপজেলায় বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার সফিপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে দুপুর ১২টার দিকে শ্রমিকদের সড়ক থেকে তুলে দেয় পুলিশ। ওই এক ঘণ্টায় মহাসড়কটিতে যান চলাচল বন্ধ ছিল।
পুলিশ ও শ্রমিক সূত্রে জানা গেছে, কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর এলাকায় অবস্থিত মাহমুদ ডেনিমস লিমিটেডের শ্রমিকদের তিন মাসের বেতন বকেয়া আছে। বকেয়া পরিশোধের দাবিতে আজ সকাল থেকে কারখানাটির সামনে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকেরা। তবে কর্তৃপক্ষ দাবির বিষয়টি বিবেচনা না নেওয়ায় শ্রমিকেরা একপর্যায়ে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে অবস্থান নেন।
অবরোধের কারণে মহাসড়কটির দুই পাশে যানবাহনের দীর্ঘ সারি তৈরি হয়। এ ঘটনায় ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রী, পথচারী, চালক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। খবর পেয়ে থানা ও শিল্প পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে শ্রমিকদের ধাওয়া দিয়ে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেয়। এরপর প্রায় এক ঘণ্টা পর সেখানে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে মৌচাক পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক শামিম আক্তার বলেন, পুলিশ শ্রমিকদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
কারখানাটির শ্রমিক আলতাফ হোসেন বলেন, ‘তিন মাস ধরে আমরা বেতন চাইছি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ দেই, দিচ্ছি বলে সময় পার করছে। ঘরভাড়া দিতে পারছি না, দোকানের বাকি পরিশোধ করতে পারছি না। বাধ্য হয়ে আমাদের আন্দোলনে নামতে হয়েছে।’