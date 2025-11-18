বিএনপি নেতার ‘চাঁদাবাজ’ মন্তব্যের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন স্থানীয় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা–কর্মীরা। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের শিমরাইলে
দলীয় নেতা-কর্মীদের ‘চাঁদাবাজ’ বলে মন্তব্য করার অভিযোগে বিএনপির প্রার্থীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

প্রতিনিধিনারায়ণগঞ্জ

বিএনপির নেতা–কর্মীদের ‘চাঁদাবাজ’ বলে মন্তব্য করার অভিযোগে নারায়ণগঞ্জ-৩ (সিদ্ধিরগঞ্জ–সোনারগাঁ) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আজহারুল ইসলামকে দল থেকে বহিষ্কার ও মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করেছেন দলের একাংশের নেতা–কর্মীরা।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের শিমরাইল এলাকায় তাঁরা প্রথমে মানববন্ধন করেন। পরে সেখান থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে মৌচাক বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।

মানববন্ধনে নেতা–কর্মীরা অভিযোগ করেন, বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য আজহারুল ইসলাম সম্প্রতি একটি গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিএনপির নেতা–কর্মীদের চাঁদাবাজ হিসেবে আখ্যা দিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেন। ওই অডিও রেকর্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে এ নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যম সংবাদ প্রচার করে। তাঁর এ ধরনের বেফাঁস মন্তব্যের কারণে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। তাঁদের দাবি, দলের নেতা–কর্মীদের বিরুদ্ধে যিনি চাঁদাবাজির অভিযোগ তোলেন, তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করতে হবে। তাঁর মনোনয়ন পাওয়ার কোনো অধিকার নেই। এ সময় এই নেতার অনুসারীদের বিরুদ্ধে সোনারগাঁ এলাকায় চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের অভিযোগ তোলেন তাঁরা।

সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন মহানগর যুবদলের সদস্য শহীদ উল্লাহ, ৪ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব আলী, সিদ্ধিরগঞ্জ থানা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি এ কে হীরা। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানা বিএনপির সভাপতি মাজেদুল ইসলাম, সহসভাপতি ডি এইচ বাবুল ও সেলিম মাহমুদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক এম এ হালিম, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক টি এইচ তোফা প্রমুখ।

