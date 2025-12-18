অস্ত্র হাতে নির্মাণাধীন ভবনে ঢুকছেন সন্ত্রাসীরা
ছড়িয়ে পড়েছে ভিডিও

চট্টগ্রামে দিনদুপুরে ব্যস্ত সড়কের পাশে অস্ত্র উঁচিয়ে চাঁদা দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে এবার দিনদুপুরে ব্যস্ত সড়কের পাশে নির্মাণাধীন ভবনের মালিকের কাছ থেকে চাঁদা না পেয়ে অস্ত্র উঁচিয়ে গুলি করেছে সন্ত্রাসীরা। গত রোববার বেলা একটার দিকে নগরের পাঁচলাইশের মুরাদপুর–অক্সিজেন সড়কের হামজারবাগ এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে। গুলির ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি আজ বুধবার রাতে জানাজানি হয়। তবে পুলিশ বলছে, জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

১ মিনিট ৫৯ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে দেখা যায়, মুরাদপুর–অক্সিজেন সড়কের হামজারবাগ এলাকায় মো. মিজান ও জসিমের মালিকানাধীন একটি নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করছেন শ্রমিকেরা। ওই সময় তিন যুবক এসে ভেতরে ঢোকেন। দুজনের হাতে অস্ত্র রয়েছে। তাঁরা পরপর কয়েকটি গুলি ছোড়েন। ওই সময় শ্রমিকেরা আতঙ্কিত হয়ে দৌড়ে সরে যান। পরে অস্ত্র হাতে নিয়ে ব্যস্ত সড়ক পার হয়ে চলে যেতে দেখা যায় সন্ত্রাসীদের।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, দিনদুপুরে অস্ত্র উঁচিয়ে গুলির ঘটনা দেখে স্থানীয় একজন ব্যক্তি পুলিশের জরুরি সেবা–৯৯৯ ফোন করেন। সেখান থেকে খবর পেয়ে পাঁচলাইশ থানা–পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে যায়। কিন্তু এর আগেই অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়।

পুলিশ জানায়, হামজারবাগ এলাকায় মিজান ও জসিম নামের দুই ব্যক্তি বাড়ি নির্মাণ করছেন। তাঁদের কাছে বিদেশে পলাতক সন্ত্রাসী সাজ্জাদ আলীর হয়ে ৮০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেছে সন্ত্রাসীরা। চাঁদা না পেয়ে তারা অস্ত্র উঁচিয়ে গুলি করতে আসে। এ ঘটনার পর থেকে ওই এলাকায় লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। স্থানীয় লোকজন জানান, ওই এলাকার আমির হোসেন ও জাহাঙ্গীর আলম নামের আরও দুই ব্যক্তি তাঁদের নির্মাণকাজ বন্ধ রেখেছেন সন্ত্রাসীদের ভয়ে। ঘটনার শিকার মিজান ও জসিমও মুখ খুলছেন না ভয়ে।

জানতে চাইলে পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলাইমান প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনার পর পুলিশ গিয়ে কাউকে পায়নি। সিসিটিভি ক্যামেরা দেখে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করা হয়েছে। বিদেশে পলাতক সন্ত্রাসী সাজ্জাদের অনুসারী পরিচয় দিয়ে তারা চাঁদা দাবি করে আসছে। ঘটনার ভুক্তভোগীদের মামলা করার জন্য পরামর্শ দিলেও তাঁরা মামলা করতে আসেননি।

একই দিন রোববার রাত ১০টার দিকে নগরের বায়েজিদ বোস্তামী থানার বালুছড়া উত্তর কুলগাঁও এলাকায় চাঁদা দাবির প্রতিবাদ করায় ছাত্রদলের এক নেতার বাড়ি লক্ষ্য করে ১৫ থেকে ২০টি গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ভুক্তভোগী ছাত্রদল নেতা আহমেদ রেজা নগরের বায়েজিদ বোস্তামী থানা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক। বর্তমানে তিনি যুবদলের পদপ্রত্যাশী বলে দলীয় সূত্র জানিয়েছে।

ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, চার যুবক অস্ত্র উঁচিয়ে একটি ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে একের পর এক গুলি ছোড়েন। ১৫ থেকে ২০টি গুলি করার পর তাঁরা দ্রুত সরে যান। এ ঘটনায়ও ভুক্তভোগী ভয়ে থানায় মামলা করেননি। বিদেশে পলাতক সাজ্জাদের অনুসারীরা জড়িত বলে অভিযোগ স্থানীয় লোকজনের। তবে জড়িত কাউকে ধরতে পারেনি পুলিশ।

গত ৫ নভেম্বর চট্টগ্রাম-৮ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী এরশাদ উল্লাহর জনসংযোগকালে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। এতে তিনিসহ আরও পাঁচজন গুলিবিদ্ধ হন। ওই ঘটনায় ঘটনাস্থলে সন্ত্রাসী সারোয়ার হোসেন বাবলা নিহত হন। এক মাসের বেশি সময় পার হলেও ওই ঘটনার শুটারদের শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ। এ ঘটনায় বিদেশে পলাতক সন্ত্রাসী সাজ্জাদ আলীসহ ২২ জনের বিরুদ্ধে মামলা হলেও প্রধান আসামিরা এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে।

এদিকে বড় সাজ্জাদের অনুসারী সাজ্জাদ হোসেন ওরফে ছোট সাজ্জাদ কারাগারে থাকলেও তাঁর সন্ত্রাসী বাহিনীর তৎপরতা থেমে নেই বলে জানিয়েছে পুলিশ। বাহিনীর অন্তত অর্ধশত সদস্য খুন, চাঁদাবাজিসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। সাজ্জাদের অনুপস্থিতিতে মোহাম্মদ রায়হান, মোবারক হোসেন ইমন, বোরহান উদ্দিন কাদের ও নাজিম বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলে পুলিশের ভাষ্য।

