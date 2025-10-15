বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণের পর আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের ভবনে। আজ রাতে চট্টগ্রাম নগরের বাকলিয়া এক্সেস সড়কে
চট্টগ্রামে ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণের পর ভবনে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম নগরের বাকলিয়া অ্যাকসেস সড়কে বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণের পর একটি ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার রাত ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের ৪টি দলের প্রচেষ্টায় রাত ১০টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিরা জানান, বাকলিয়া বিদ্যুৎ বিতরণকেন্দ্রের পাশে একটি বহুতল ভবনের সামনে থাকা ট্রান্সফরমার বিস্ফোরিত হয়। এ সময় বহুতল ভবনটিতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। এরপর ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেন।

ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আবদুল মন্নান রাত ১০টা ১০ মিনিটে প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমাদের পাঁচটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ করেছে। বহুতল ভবনটির দুই থেকে চারতলা আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।’

