ইসলামী ফ্রন্টের প্রার্থী ইলিয়াছ নুরীর প্রচারণায় বাধা দেওয়া হচ্ছে। আজ সন্ধ্যা ছয়টার দিকে চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার বিনাজুরী ইউনিয়নের কাগতিয়া বাজারে
‘আওয়ামী দোসর’ বলে ইসলামী ফ্রন্টের প্রার্থীর প্রচারে বাধা

প্রতিনিধিরাউজান, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের রাউজানে ইসলামী ফ্রন্টের প্রার্থী ইলিয়াছ নুরীর প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ সময় কয়েকজন নেতা-কর্মী এবং সমর্থককে মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছে দলটি। আজ শনিবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে উপজেলার বিনাজুরী ইউনিয়নের কাগতিয়া বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

ইসলামী ফ্রন্টের নেতা-কর্মীরা জানান, আজ দিনভর বিনাজুরী ইউনিয়নে মোমবাতি প্রতীকের প্রার্থী ইলিয়াছ নুরী প্রচার চালান। প্রচারণাকে কেন্দ্র করে সেখানে দলের কয়েক শ নেতা-কর্মী ও সমর্থক ছিলেন। সন্ধ্যার আগে কাগতিয়া বাজারে স্লোগান দিয়ে প্রচারের সময় কয়েকজন যুবক বাধা দেন। এ সময় তাঁদের সঙ্গে ইসলামী ফ্রন্টের নেতা-কর্মীদের হাতাহাতি হয়। একপর্যায়ে ইলিয়াছ নুরীর সমর্থকদের হাতে থাকা প্রতীকী মোমবাতি কেড়ে নিয়ে ওই যুবকেরা ছুড়ে ফেলে দেন।

আসনটিতে ইসলামী ফ্রন্টের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়কের দায়িত্বে রয়েছেন মুহাম্মদ আলমগীর হোসাইন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘কিছু যুবক কোনো কারণ ছাড়াই নির্বাচনী প্রচারে হামলা করেছেন। আমরা জড়িতদের শনাক্ত করে শাস্তির দাবি জানাই।’

ইসলামী ফ্রন্টের প্রার্থী ইলিয়াছ নুরী মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, যুবকদের বাধার মুখে একপর্যায়ে প্রচারণা বন্ধ করে তিনি ফিরে এসেছেন। বাধাদানকারী যুবকেরা কোন দলের অনুসারী, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা সম্ভব হয়নি।

জানতে চাইলে রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাজেদুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছি। এর আগেই বাধাদানকারী যুবকেরা পালিয়ে গেছেন। মোমবাতি প্রতীকের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের আওয়ামী লীগের দোসর ট্যাগ দিয়ে বাধা দেওয়া হয়েছে। কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে, তদন্ত করে বের করা হবে।’

