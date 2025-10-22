সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন এনসিপির নেতারা। আজ সন্ধ্যা ৬টায় চট্টগ্রাম নগরের বিপ্লব উদ্যানে
সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন এনসিপির নেতারা। আজ সন্ধ্যা ৬টায় চট্টগ্রাম নগরের বিপ্লব উদ্যানে
জেলা

আওয়ামী লীগের কার্যালয় দখল

ভবনে আওয়ামী লীগের লোকজন আসা–যাওয়া করতেন, দাবি এনসিপির

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) কার্যালয় ভাঙচুর ও দখলের বিষয়টি অস্বীকার করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ বুধবার এ নিয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির নেতারা বলেন, কার্যালয়ে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা যাতায়াত করতেন। কার্যক্রমও চলত। প্রশাসন এ নিয়ে ব্যবস্থা নেয়নি। স্থানীয় লোকজনের আহ্বানে এনসিপির নেতা-কর্মীরা ওই কার্যালয়ে যান।

আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটায় নগরের বিপ্লব উদ্যানে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে এনসিপির চট্টগ্রাম নগর সমন্বয় কমিটি। এতে বক্তব্য দেন এনসিপি চট্টগ্রাম নগরের যুগ্ম সমন্বয়কারী আরিফ মঈনুদ্দিন ও মোহাম্মদ এরফানুল হক। উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সমন্বয়কারী মো. রাফসান জানি ও মো. জসিম উদ্দিন। এ ছাড়া কমিটির সদস্য, সংগঠক ও থানা পর্যায়ের কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।

এনসিপি নেতা আরিফ মঈনুদ্দিন বলেন, ‘গত বছরের ৫ আগস্টের পর চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের অফিসগুলো পরিত্যক্ত ছিল। কিন্তু দুই মাস ধরে খবর পাচ্ছি অফিসগুলোতে কার্যক্রম চলছে, দরজা-জানালা লাগানো হচ্ছে, লোকজন আসা-যাওয়া করছে। আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু প্রশাসন ব্যবস্থা নেয়নি।’

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে নগরের নিউমার্কেটের দোস্ত বিল্ডিংয়ে অবস্থিত আওয়ামী লীগের চট্টগ্রাম উত্তর জেলা শাখার কার্যালয় দখল ও ভাঙচুর করেন একদল তরুণ। এর নেতৃত্ব দেন এনসিপি নেতা আরিফ মঈনুদ্দিন। তাঁর সঙ্গে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক ও কর্মীরাও ছিলেন।

ভাঙচুরের বিষয়ে যুগ্ম সমন্বয়কারী মোহাম্মদ এরফানুল হক বলেন, আওয়ামী লীগের সব ধরনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হলেও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড থেমে নেই। ওই ভবন আওয়ামী লীগ বিনা ভাড়ায় দখল করে ছিল। পাশাপাশি সেখানে বিভিন্ন অপকর্ম পরিচালনা করা হতো।

বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল ভাঙচুরের অভিযোগ প্রশ্নে যুগ্ম সমন্বয়কারী আরিফ মঈনুদ্দিন বলেন, ‘বঙ্গবন্ধু অবশ্যই স্বাধীনতার একজন অন্যতম স্থপতি। কিন্তু গত ১৬ বছরে শেখ মুজিবকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে মানুষের ক্ষোভ আছে। সেখানে ছাত্র–জনতা ম্যুরাল ভাঙচুর করে। আমরা সেখানে শুধু সেটআপটা নষ্ট করে দিয়েছি, দখল করিনি।’

আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয় দখলে নেওয়ার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, একদল তরুণ কার্যালয়ের সামনের দেয়ালে থাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল ভাঙচুর করছেন। এতে আরিফ মঈনুদ্দিনসহ এনসিপি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের দেখা গেছে।

আজ বিকেলে ওই ভবনে গিয়ে দেখা যায়, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ের দুটি কক্ষেই তালা দেওয়া। তালা দুটি নতুন। সেখানে কাউকে দেখা যায়নি। আগের দিন রাতে কার্যালয়ের সামনে চেয়ার-টেবিল রাখা হলেও তা আর দেখা যায়নি।

কার্যালয়ের পাশের একটি কক্ষে থাকেন দোকান কর্মচারী আবদুল লতিফ। তিনি বলেন, মঙ্গলবার রাত ১২টায় ঘুমিয়ে যাওয়ার সময়েও অনেকজন ছিল। তাঁরা আড্ডা ও গল্পগুজব করছিলেন। তবে সকালে ঘুম থেকে উঠে আর কাউকে দেখেননি। সারা দিন তালা দেওয়া ছিল।

