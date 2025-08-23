খুলনায় নিজের বাড়ি থেকে যুবদল নেতার গলাকাটা লাশ উদ্ধার

খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলায় নিজের বাড়ি থেকে যুবদলের এক নেতার গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে আঠারো মাইল এলাকার সৈয়দ ঈসা কলেজ–সংলগ্ন বাড়ি থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত ব্যক্তির নাম মো. শামীম (৪৫)। তিনি সাতক্ষীরার তালা উপজেলার উথুলি গ্রামের মৃত আবদুল গফ্ফার শেখের ছেলে। তিনি ইসলামকাটি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক সদস্য ও ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন।
পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ডুমুরিয়ার আঠারো মাইল এলাকায় নিজের তিনতলা বাড়িতে সপরিবারে বসবাস করতেন শামীম। তিনি কীটনাশকের ব্যবসা করতেন। গতকাল রাতে তিনি নিচতলা থেকে তৃতীয় তলায় গিয়েছিলেন। সেখান থেকে দীর্ঘ সময় পরও নিচের তলায় নিজের কক্ষে ফিরে আসেননি। পরিবারের লোকজন তৃতীয় তলায় গিয়ে তাঁর গলাকাটা লাশ দেখতে পান। পরে খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে ওই বাড়ি থেকে লাশটি উদ্ধার করেছে।
শামীমের দলীয় পরিচয় নিশ্চিত করে তালা উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সাইদুর রহমান বলেন, ‘এটিকে পূর্বপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে মনে হচ্ছে। আমরা হত্যাকারীদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে দাবি জানাচ্ছি।’
লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে জানান ডুমুরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদ রানা। তিনি বলেন, ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের কারণ এখনো পরিষ্কার নয়, বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।