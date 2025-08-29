কারাগার থেকে বেরিয়ে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে এক ব্যক্তিকে খুন

ফেনী সদর উপজেলার পশ্চিম ফাজিলপুর এলাকায় ছুরিকাঘাতে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম আলমগীর হোসেন (৫০)। তিনি উপজেলার ফাজিলপুর ইউনিয়নের রাজনগর গ্রামের রুহুল আমিনের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, স্থানীয় মো. এরশাদ নামের এক ব্যক্তি একটি মামলায় কারাগারে আটক থাকার পর পাঁচ দিন আগে জামিনে বের হয়ে আসেন। তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে বিরোধ ছিল আলমগীর হোসেনের। গতকাল রাতে এলাকায় দুজনের কথা-কাটাকাটি হয়। এর একপর্যায়ে আলমগীরকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করেন এরশাদ। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত অবস্থায় এরশাদকে ফেনী জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
ফেনী জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক রুহুল মহসিন বলেন, নিহত আলমগীর হোসেনের বুকে পাঁচটি ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে হাসপাতালে আনার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। নিহত আলমগীর হোসেনের স্ত্রী শারমিন আক্তার বলেন, ‘পরিকল্পিতভাবে আমার স্বামীকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে এরশাদ। আমি এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই।’
ফেনী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ শামসুজ্জামান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক। তাঁকে ধরতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।