গাজীপুর নগরের বাবুর্চি মোড় এলাকায় একটি ঝুটের গুদামে আগুন লেগেছে। আজ বুধবার সকালে
গাজীপুর নগরের বাবুর্চি মোড় এলাকায় একটি ঝুটের গুদামে আগুন লেগেছে। আজ বুধবার সকালে
জেলা

গাজীপুরে ঝুটের গুদামে অগ্নিকাণ্ড, ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের ৪টি ইউনিট

প্রতিনিধিগাজীপুর

গাজীপুর নগরের বাবুর্চি মোড় এলাকায় একটি ঝুটের গুদামে আগুন লেগেছে। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস আগুন নিয়ন্ত্রণে দ্রুত কাজ শুরু করে।

এ সম্পর্কে ঘটনাস্থল থেকে সকাল আটটার দিকে কোনাবাড়ি মডার্ন ফায়ার সার্ভিসের পরিদর্শক সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘বাবুর্চি মোড় এলাকায় ঝুটের গুদামে আগুন লেগেছে। আমাদের মোট চারটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে৷ আগুন প্রায় নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে। কীভাবে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে, তা এখনো জানা যায়নি।’

এলাকাবাসী ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, আজ সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে নগরের আমবাগ বার্বুচি মোড়ে একটি ঝুটের গুদামে আগুন দেখতে পান স্থানীয় লোকজন। প্রথমে তাঁরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। তবে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন তাঁরা। পরে কোনাবাড়ি মডার্ন ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ও চৌরাস্তা ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট এসে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করে।

আরও পড়ুন