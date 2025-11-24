চট্টগ্রামে কম্বলের গুদামে আগুন

চট্টগ্রাম নগরের কদমতলী এলাকায় একটি কম্বলের গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার বেলা দেড়টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৭টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত আগুনে হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
চট্টগ্রাম ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণকক্ষ জানায়, বেলা দেড়টার দিকে আগুনের খবর পেয়ে সেখানে নন্দনকানন ও আগ্রাবাদ স্টেশনের ৭টি ইউনিট পৌঁছায়। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।
বক্তব্য জানতে ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক আলমগীর হোসেনের মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।