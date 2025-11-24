চট্টগ্রামের কদমতলী এলাকায় একটি কম্বলের গুদামে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। আজ দুপুর তিনটায় তোলা
চট্টগ্রামের কদমতলী এলাকায় একটি কম্বলের গুদামে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। আজ দুপুর তিনটায় তোলা
জেলা

চট্টগ্রামে কম্বলের গুদামে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম নগরের কদমতলী এলাকায় একটি কম্বলের গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার বেলা দেড়টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৭টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত আগুনে হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

চট্টগ্রাম ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণকক্ষ জানায়, বেলা দেড়টার দিকে আগুনের খবর পেয়ে সেখানে নন্দনকানন ও আগ্রাবাদ স্টেশনের ৭টি ইউনিট পৌঁছায়। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।

বক্তব্য জানতে ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক আলমগীর হোসেনের মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

আরও পড়ুন