নোয়াখালীতে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপি এ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অতিথি, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা। আজ সকালে জেলা সদর মাইজদীর শিল্পকলা একাডেমিতে
জেলা

নোয়াখালীতে জিপিএ–৫ সংবর্ধনা

‘সত্যকে সত্য, অন্যায়কে অন্যায় বলার মতো মানুষ হতে হবে’

নিজস্ব প্রতিবেদকনোয়াখালী

‘ভালো ফলাফল করে জীবনে শুধু প্রতিষ্ঠিত হওয়া নয়, তোমাদের সত্যকে সত্য, অন্যায়কে অন্যায় বলার মতো সাহস অর্জন করতে হবে। নৈতিকতা রক্ষা করে সৎভাবে জীবন যাপন করতে হবে।’

আজ শনিবার নোয়াখালী জেলা সদর মাইজদীতে শিখো-প্রথম আলো আয়োজিত এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এ কথা বলেছেন নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মুহাম্মদ ইসমাইল। অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি ছিলেন।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে উপাচার্য মুহাম্মদ ইসমাইল আরও বলেন, ‘আজ যে বলা হচ্ছে, স্বপ্ন দেখো, জীবন গড়ো— সেই প্রত্যয়টা আমরা তোমাদের মধ্যে দেখতে চাই। আমরা অনেকেই শিক্ষিত হই, বড় বড় চাকরি করি, কিন্তু এই সমাজে সততার বড়ই অভাব। আমরা যে শোষণহীন বৈষম্যহীন সমাজের কথা বলছি, তেমন সমাজের জন্যই ২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান হয়েছে। মানুষকে রক্ত দিতে হয়েছে।’

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অতিথিরা। আজ সকালে জেলা সদর মাইজদীর শিল্পকলা একাডেমিতে

জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান উপলক্ষে সকাল আটটা থেকে মুখর হয়ে ওঠে নোয়াখালী জেলা শহর মাইজদীর জেলা শিল্পকলা একাডেমি চত্বর। জেলার ৯টি উপজেলা থেকে ছয় শতাধিক শিক্ষার্থী এই অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। ‘স্বপ্ন দেখো, জীবন গড়ো’ স্লোগানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখো-এর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং প্রথম আলোর আয়োজনে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজিত হচ্ছে দেশজুড়ে।

সকাল ১০টায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের পর সম্প্রতি ঢাকার উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বিধ্বস্ত হয়ে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এপর আমন্ত্রিত অতিথিদের বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে গান, নৃত্য, আবৃতি পরিবেশন করে বন্ধুসভার বন্ধুরা।

সেলফি তুলছে শিক্ষার্থীরা। আজ সকালে জেলা সদর মাইজদীর শিল্পকলা একাডেমিতে

অনুষ্ঠানে প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ চৌধুরী, জেলার প্রবীণ শিক্ষাবিদ ও নোয়াখালী সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কাজী মুহাম্মদ রফিক উল্যাহ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক আবদুল কাইয়ুম বক্তব্য দেন।

সঞ্চালনা করেন নোয়াখালী বন্ধুসভার বন্ধু শাহিদা ইসলাম রেশমি ও আসিফ আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর নোয়াখালীর নিজস্ব প্রতিবেদক মাহবুবুর রহমান। তিনি প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমানের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।

প্রবীণ শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ মুহাম্মদ কাজী রফিক উল্যাহ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘শুধু পড়ালেখা করে ভালো রেজাল্ট করলেই হবে না। সেই সঙ্গে তোমাদের ভালো মানুষ হতে হবে। দেশপ্রেমিক হতে হবে। তাহলেই এই দেশ এগিয়ে যাবে।’

অনুষ্ঠানে বন্ধুসভার এক সদস্যের নাচ পরিবেশনা। আজ সকালে জেলা সদর মাইজদীর শিল্পকলা একাডেমিতে

প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ চৌধুরী ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট এ পি জে আবদুল কালামের প্রসঙ্গে টেনে বলেন, ‘স্বপ্ন সেটা নয়, যেটা ঘুমিয়ে দেখে। স্বপ্ন হচ্ছে সেটা, যেটা তোমাকে ঘুমাতে দেয় না। আমি তোমাদের কাছে প্রত্যাশা করি, তোমরা সেই স্বপ্ন দেখ, যে স্বপ্ন ঘুমাতে দেয় না। অনেক বড় কিছু হওয়ার একটা প্রেরণা জোগায়।’

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাদক, মুখস্থবিদ্যা ও মিথ্যাকে ‘না’ বলতে শপথ করান নোয়াখালী বন্ধুসভার সাবেক সভাপতি সুমন নূর। এ সময় শিক্ষার্থীরা দুই হাত উঁচু করে তিন ‘ম’ কে না বলতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শপথ করেন।

আয়োজনটির পাওয়ার্ড বাই অংশীদার ছিল কনকা-গ্রি। সহযোগিতায় ছিল কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, কোয়ালিটি গ্রুপ, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, আকিজ টেলিকম লিমিটেড, আম্বার আইটি লিমিটেড, এটিএন বাংলা এবং প্রথম আলো বন্ধুসভা।

