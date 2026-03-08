নারায়ণগঞ্জে ছিনতাইয়ের চেষ্টাকালে একজনকে পিটিয়ে হত্যা

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার পথ আটকে ছিনতাইয়ের চেষ্টাকালে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আজ রোববার সকাল ছয়টার দিকে সিদ্ধিরগঞ্জের জালকুড়ি কড়ইতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত যুবকের বয়স আনুমানিক ২৬ বছর। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর নাম-পরিচয় জানা যায়নি।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ সকাল ছয়টার দিকে তিন যুবক একটি মোটরসাইকেলে করে এসে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার পথ আটকে ছিনতাইয়ের চেষ্টা করেন। এ সময় চিৎকার করলে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এসে তাঁদের ধাওয়া করেন। তখন দুই ছিনতাইকারী দৌড়ে পালিয়ে গেলেও একজনকে তাঁরা ধরে ফেলেন। পরে উত্তেজিত জনতা তাঁকে মারধর করলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা ছিনতাইকারীদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটিতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেন।
সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আবদুল বারিক বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই জনতার পিটুনিতে ওই যুবকের মৃত্যু হয়। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহত যুবকের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।