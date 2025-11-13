আগুন জ্বালিয়ে ঢাকা–খুলনা মহাসড়কের অবরোধ করা হয়েছে। আজ সকাল নয়টার দিকে ভাঙ্গা উপজেলার হামরদী ইউনিয়নের মনসুরাদাবাদ এলাকায়
ফরিদপুরে আগুন জ্বালিয়ে দুই মহাসড়ক অবরোধ, যানবাহন চলাচল বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদকফরিদপুর

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অনলাইনে ঘোষিত ‘লকডাউন’ কর্মসূচিকে কেন্দ্র ফরিদপুরে ভাঙ্গায় ঢাকা–খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করা হয়েছে। সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে সোয়াদী ও পুলিয়া এলাকায় আওয়ামী লীগের নেতা–কর্মীরা অবস্থান নেন।

এতে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সঙ্গে ঢাকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আছে। এ ছাড়া ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মাধবপুর এলাকায়ও টায়ারে আগুন দেওয়া হয়েছে।

ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. রোকিবুজ্জামান বলেন, ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মাধবপুরে অবরোধকারীরা অবরোধ করতে পারেননি। তবে ভাঙ্গার পুলিয়া এলাকায় অবরোধ করা হলেও সেটি এক ঘণ্টার মধ্যেই অপসারণ করা হয়েছে। পুলিশ অবরোধ সরিয়ে নিতে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

তবে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ আছে। অবরোধকারীরা সড়ক ও এর আশপাশেই অবস্থান করেন। সকাল সাড়ে নয়টার দিকে সেনাসদস্যরা পুখড়িয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে অবরোধকারীদের সরিয়ে দেন। সকাল ১০টার দিকে ভাঙ্গার মনসুরাবাদ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অবরোধকারীদের সরিয়ে দেন পুলিশ ও র‍্যাব সদস্যরা। তবে সোয়াদী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অবরোধকারীরা মহাসড়কেই ছিলেন।

ফরিদপুরের পরিবহনমালিক ও শ্রমিক পক্ষ আজ সকাল থেকে বেলা তিনটা পর্যন্ত আন্তজেলা বাস চলাচল বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে।

গোল্ডেন লাইন বাস কাউন্টারের ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মহিউদ্দিন জানান, সকাল ছয়টা থেকে বেলা তিনটা পর্যন্ত বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। পরিস্থিতি বুঝে পরবর্তী সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে।

ফরিদপুর বাসমালিক গ্রুপের নেতা কামরুজ্জামান সিদ্দিকী বলেন, ‘আমরা বাস চালাতে চাই। তবে যাত্রী না পেলে তো বাস চালানো সম্ভব নয়।’

ঢাকা–খুলনা মহাসড়কের সোয়াদী এলাকায় গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ করা হয়েছে।

এদিকে সকাল সাড়ে ছয়টা থেকে ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ইউনিয়নের সোয়াদী এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে গাছের গুঁড়ি ফেলে এবং টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে আওয়ামী লীগের নেতা–কর্মীরা সড়ক অবরোধ করেন। এ ছাড়া ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মাধবপুর এলাকায়ও টায়ারে আগুন দেওয়া হয়েছে। ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের পুলিয়া এলাকায় গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ করা হয়েছে।

