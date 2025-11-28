বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলায় দলের একাংশের কর্মীদের মশাল মিছিল। গতকাল রাতে উপজেলার বাদামতল এলাকায়
বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলায় দলের একাংশের কর্মীদের মশাল মিছিল। গতকাল রাতে উপজেলার বাদামতল এলাকায়
জেলা

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী

বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মশালমিছিল

প্রতিনিধিআনোয়ারা, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মশালমিছিলসহ বিক্ষোভ কর্মসূচি করেছেন দলটির কর্মীদের একাংশ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে উপজেলার বাদামতল এলাকায় এসব কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বক্তারা আসনটিতে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন পাওয়া সরওয়ার জামালের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ তোলেন। কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন বিএনপিকর্মী কামরুল ইসলাম, মো. সায়েম, মো. মোরশেদ, মো. সাকিব, মো. ইউসুফ প্রমুখ।

এর আগে ১৩ ও ২১ নভেম্বর একই দাবিতে বিক্ষোভ করেছিলেন দলটির একাংশের নেতা-কর্মীরা। এ সময় তাঁরা সরওয়ার জামালের কুশপুত্তলিকা দাহ করেন এবং ব্যানার-ফেস্টুনে আগুন ধরিয়ে দেন। এর বাইরে মনোনয়ন বাতিল চেয়ে ১৩ নভেম্বর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে লিখিত অভিযোগও দেন দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্যসচিব হেলাল উদ্দিন, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আলী আব্বাস ও কর্ণফুলী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এস এম মামুন মিয়া।

আরও পড়ুন