নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দিল অটোরিকশা, চালক নিহত

চট্টগ্রামের পটিয়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাককে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়েছে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা। এ দুর্ঘটনায় অটোরিকশাটির চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পটিয়া বাইপাস সড়কের গাজীবাড়ির রাস্তার সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে।
নিহত চালকের নাম জালাল আহমদ (৬২)। তিনি চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার পশ্চিম গোমদণ্ডী এলাকার মৃত কবির আহমদের ছেলে। তাঁর পরিবারে স্ত্রী, চার মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। দুর্ঘটনায় এক যাত্রী আহত হয়েছেন।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, একজন যাত্রী নিয়ে চট্টগ্রাম নগরের দিকে যাচ্ছিল সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি। পটিয়া বাইপাস সড়কে এটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইটবোঝাই একটি ট্রাককে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এ সময় অটোরিকশার চালক এবং যাত্রী আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক চালককে মৃত ঘোষণা করেন।
পটিয়া হাইওয়ে থানার ওসি জসিম উদ্দিন দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। শুক্রবার সকালে প্রথম আলোকে তিনি বলেন, লাশটি পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। ট্রাকের চালক পলাতক।