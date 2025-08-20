নরসিংদীতে দিনদুপুরে বন্ধুকে কুপিয়ে হত্যা

নরসিংদী সদর উপজেলার হাজীপুরে মোজাম্মেল মিয়া (২৩) নামের কাপড়ের দোকানের কর্মচারীকে দিনদুপুরে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে হাজীপুর ইউনিয়নের ফারুক মোল্লার মোড় এলাকার মদিনা ওয়ার্কশপের সামনে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
নিহত মোজাম্মেল মিয়া নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার চরসুবুদ্দি ইউনিয়নের বল্লবপুর গ্রামের চান মিয়ার ছেলে। শহরের সিঅ্যান্ডবি রোডের একটি কাপড়ের দোকানের কর্মচারী হিসেবে কাজ করতেন তিনি। মিয়া হাজীপুরের এক ভাড়াবাসায় পরিবার নিয়ে থাকতেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, আজ সকাল সাড়ে ১০টার দিকে হাজীপুরের ফারুক মোল্লার মোড়ের মদিনা ওয়ার্কশপসংলগ্ন স্থানে অবস্থান করছিলেন মোজ্জাম্মেল। ওই সময় কাউছার নামে তাঁর এক বন্ধু পেছন থেকে দা দিয়ে তাঁর ঘাড়ে কোপ দেন। ওই সময় রক্তাক্ত অবস্থায় মোজাম্মেল মাটিতে লুটিয়ে পড়লে কাউছার পালিয়ে যান। স্থানীয় লোকজন আহত অবস্থায় মোজাম্মেলকে দ্রুত উদ্ধার করে নরসিংদী সদর হাসপাতালে নেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
নিহত মোজাম্মেলের বাবা চান মিয়া বলেন, বাসায় সবার সঙ্গে সকালে নাশতা খাওয়ার পর চা পান করতে মোড়ের এক চায়ের দোকানে গিয়েছিল মোজাম্মেল। চা পান করে বেরিয়ে ওয়ার্কশপটির সামনে দাঁড়ায় তাঁর ছেলে। সেখানেই কাউসার তাকে কুপিয়ে হত্যা করে। কাউসারও একটি কাপড়ের দোকানে কাজ করতেন।
খবরের সত্যতা নিশ্চিত করে নরসিংদী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এমদাদুল হক বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল ও হাসপাতাল পরিদর্শন করেছে। নিহত ব্যক্তির লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।