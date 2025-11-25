লক্ষ্মীপুরে দোকানিকে কুপিয়ে হত্যা

লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলায় দোকানে ঢুকে আনোয়ার হোসেন (৫০) নামের এক দোকানিকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার ভোলাকোট ইউনিয়নের নাগমুদ বাজারে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। নিহত আনোয়ার হোসেন ভোলাকোট ইউনিয়নের সাহারপাড়া গ্রামের আলী রেজা ব্যাপারীবাড়ির বাসিন্দা। নাগমুদ বাজারে একটি কনফেকশনারি রয়েছে তাঁর।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো সকাল থেকেই আনোয়ার দোকানে ছিলেন। সকালে মো. ইউসুফ নামের স্থানীয় এক যুবক দোকানে ঢুকে আনোয়ারের সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডায় জড়ান। একপর্যায়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আনোয়ারের বুকে ও পেটে জখম করে পালিয়ে যান ইউসুফ। আনোয়ারকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। অভিযুক্ত ইউসুফ ভোলাকোট ইউনিয়নের সাহারপাড়া গ্রামের আলী রেজা ব্যাপারীবাড়ির বাসিন্দা। তিনি দেড় বছর আগে প্রবাস থেকে দেশে ফেরেন।
নিহত ব্যক্তির স্ত্রী জান্নাত আক্তার প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমার স্বামীকে কেন হত্যা করেছে, আমরা জানি না। তাঁকে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আমি এ হত্যার সুষ্ঠু বিচার চাই।’
রামগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল বারী বলেন, হত্যার খবর পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ব্যক্তিগত বিরোধ থেকেই এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। অভিযুক্ত ইউছুফ পলাতক। তাঁকে আটকের চেষ্টা চলছে।