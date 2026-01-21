বাঁশখালীতে অটোরিকশা উল্টে যাত্রী নিহত

চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে সিএনজিচালিত অটোরিকশা উল্টে এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকালে উপজেলার পটিয়া-আনোয়ারা-বাঁশখালী (পিএবি) সড়কের চাঁদপুর পুরান ঘাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত যাত্রীর নাম মো. আলী হোসেন (৪৭)। তিনি বাঁশখালী উপজেলার শেখেরখীল ইউনিয়নের নাপোড়া এলাকার বাসিন্দা আমির হামজার ছেলে। দুর্ঘটনার সময় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলার মইজ্জারটেক থেকে বাঁশখালী উপজেলার দিকে যাচ্ছিল অটোরিকশাটি। পুরান ঘাট এলাকা অতিক্রমের সময় দ্রুতগতির অটোরিকশাটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। দুর্ঘটনার পর পুলিশ গিয়ে নিহত যাত্রীর লাশ উদ্ধার করে।
স্থানীয় রামদাশহাট পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ তপন কুমার বাগচি প্রথম আলোকে বলেন, দুর্ঘটনার পরপরই অটোরিকশার চালক পালিয়ে গেছেন। তবে অটোরিকশাটি জব্দ করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তির পরিবারের অভিযোগের আলোকে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।