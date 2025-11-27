সিলেটের ছয়টি আসনে বিজয় নিশ্চিত করতে বিএনপি ঐক্যবদ্ধ: বিএনপি নেতা কাইয়ুম চৌধুরী

সিলেট জেলার ছয়টি সংসদীয় আসনে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে বিএনপির কর্মী-সমর্থকেরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন বলে মন্তব্য করেছেন জেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী। তিনি বলেছেন, ‘অতীতের মতো ভবিষ্যতেও দলীয় কর্মসূচিতে আপনাদের সক্রিয় ভূমিকা অপরিহার্য। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে আমাদের ঐক্যই সবচেয়ে বড় শক্তি। সিলেটের ছয়টি আসনে বিজয় নিশ্চিত করতে বিএনপি এখন ঐক্যবদ্ধ।’
আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জের নূরপুর এলাকায় উপজেলা বিএনপি এবং অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী এ কথা বলেন। সভায় বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনা করে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করা হয়।
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকের বিজয় নিশ্চিত করতে সিলেটের ছয়টি আসনে তৃণমূলের ঘরে ঘরে গিয়ে কাজ করার সংকল্প ব্যক্ত করেন আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘একজন সাধারণ কর্মী অথবা জেলা বিএনপির সভাপতি হিসেবে যেকোনো পরিচয়েই আমি মাঠে থাকব। দেশনেতা তারেক রহমান যে রূপরেখা জাতির সামনে তুলে ধরেছেন, তা বাস্তবায়নে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত রাখব।’
আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী আরও বলেন, ‘আমরা কথা দিয়েছিলাম, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারকে বিদায় করব। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে রাজপথের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেই ফ্যাসিস্ট শাসনের ইতি টানতে সক্ষম হয়েছি। বন্যা, খরা, করোনা মহামারিসহ যেকোনো জাতীয় দুর্যোগে বিএনপি অতীতে যেভাবে জনগণের পাশে ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে।’
মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি ওহিদুজ্জামান ছুফি চৌধুরী। এ সময় উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি এনায়েত হোসেন, ছাদিকুর রহমান, মো. সাহাদ মিয়া, যুগ্ম সম্পাদক জহিরুল ইসলাম, রুহুল আমিন, সহসাংগঠনিক সম্পাদক রাশেদুল হাসান চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক দিনার আহমদ শাহ, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক মো. শাহিন আহমদ, সমবায়বিষয়ক সম্পাদক জয়ফুর রহমান, সদস্য মেহেদী হাসান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।