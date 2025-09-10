হবিগঞ্জে ১৬ মামলার আসামিকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গলা কেটে হত্যা

হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলায় ডাকাতিসহ ১৬ মামলার আসামির গলা কাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার ভোরে উপজেলার মিরপুর ইউনিয়নের নোয়াগাঁও গ্রামের ধানি জমি থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত ব্যক্তির নাম জামাল মিয়া (৪৫)। তিনি ওই গ্রামের আবদুর রহমানের ছেলে।
বাহুবল মডেল থানার পুলিশ জানায়, আজ ভোর চারটার দিকে ১০-১৫ জনের একটি দল জামালের বাড়িতে হামলা চালায়। তাঁকে ঘর থেকে ধরে নিয়ে যায় তারা। এরপর কিছু দূরে ধানের জমিতে গলা কেটে হত্যা করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়।
নিহত ব্যক্তির স্ত্রী দাবি করেন, হামলাকারীরা তাঁদের ঘরে প্রবেশ করে তাঁর স্বামীকে ধরে নিয়ে যান। তিনি সেখান থেকে পালাতে সক্ষম হলেও স্বামীকে বাঁচাতে পারেননি। এ সময় তিনি হামলাকারীদের কয়েকজনকে চিনতে পেরেছেন বলে জানান।
বাহুবল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম বলেন, নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে জামাল হত্যার শিকার হয়েছেন। তিনি নিজেও নানা অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা, ডাকাতি, চুরিসহ ১৬টি মামলা আছে। এ ঘটনায় একজনকে পুলিশ আটক করেছে বলে জানান ওসি।