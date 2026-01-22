ফেনী কেন্দ্রীয় বড় জামে মসজিদ থেকে নির্বাচনী আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু করেন এবি পার্টি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মজিবুর রহমান মঞ্জু
ফেনী কেন্দ্রীয় বড় জামে মসজিদ থেকে নির্বাচনী আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু করেন এবি পার্টি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মজিবুর রহমান মঞ্জু
লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত না হলে ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হব: মঞ্জু

ফেনী-২ (সদর) আসনে ‘১০-দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের’ প্রার্থী ও আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, ‘নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড এখনো নিশ্চিত হয়নি। আমরা এ কথা বারবার বলছি। গতকালও (বুধবার) আমাদের বিভিন্ন জায়গায় নেতা–কর্মীদের ওপর হামলা করা হয়েছে, ঢাকাতেও নারীদের ওপর হামলা হয়েছে। চট্টগ্রামে অস্ত্র উদ্ধারে গিয়ে এক র‍্যাব সদস্য নিহত হয়েছেন। আমাদের নেতা-কর্মীদের নিয়মিত হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে শুনছি। প্রশাসন আমাদের আশ্বস্ত করেছে—বড় দল, ছোট দল, মাঝারি দল এ ধরনের কোনো বিভেদ তারা করবে না। প্রতিটি দলের প্রার্থী, কর্মী ও ভোটারদের তারা সমান নিশ্চয়তা দেবে। সুতরাং আমরা চাই লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে হবে। না হলে নির্বাচনের ব্যাপারে আমরা ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হব।’

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ফেনী কেন্দ্রীয় বড় জামে মসজিদ থেকে নির্বাচনী আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরুর পর উপস্থিত গণমাধ্যমকর্মীদের কাছে এ কথা বলেন মঞ্জু।

এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু আরও বলেন, ‘বর্তমান ভোটারের ৪০ শতাংশ তরুণ। ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে তরুণেরা ভোট দিতে পারেননি। এবার তরুণেরা তাঁদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন। তাঁদের কেউ ফোর্স করে কারও কাছে নিয়ে যেতে পারবেন না। আশা করছি, আমার আসনের তরুণ ভোটাররা ঈগল প্রতীককে বেছে নেবে।’

প্রচারণা শুরুর আগে মোনাজাত করেন মঞ্জু। মোনাজাত পরিচালনা করেন ফেনী জেলা জামায়াতের আমির মুফতি আবদুল হান্নান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন এবি পার্টির চট্টগ্রাম বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক শাহ আলম, জেলা আহ্বায়ক আহসানুল্লাহ, সদস্যসচিব ফজলুল হক, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ফেনী জেলার সদস্যসচিব শাহ ওয়ালি উল্লাহসহ ১০ দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের নেতারা।

পরে তিনি স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রচারপত্র বিতরণ করে ভোটারদের কাছে ঈগল প্রতীকে ভোট চান। পাশাপাশি প্রতিটি ভোটারকে সংস্কারের পক্ষে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করেন।

এরপর তিনি ফেনী বড় বাজারের বিভিন্ন ব্যবসায়ীর মধ্যে প্রচারপত্র বিতরণ করে ঈগল প্রতীকে ভোট প্রার্থনা করেন। এ সময় জামায়াত-নেতৃত্বাধীন ১০ দলীয় জোটের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

বিকেলে সদর উপজেলার শর্শদি ইউনিয়নের শর্শদি বাজারের একটি কমিউনিটি সেন্টারে জামায়াতে ইসলামীর দায়িত্বশীলদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন মঞ্জু।

এদিকে একই দিন সকালে শহরের মিজান রোডের ভাষা শহীদ আবদুস সালাম কমিউনিটি সেন্টারে ফেনী-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী জয়নাল আবদিন ওরফে ভিপি জয়নাল নির্বাচনী দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন করেন।

এ সময় বিএনপির বিভিন্ন স্তরের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। বিকেলে তিনি ফেনী বড় বাজারে গণসংযোগ করে ভোটারদের মধ্যে লিফলেট বিতরণ এবং ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করার কথা রয়েছে।

