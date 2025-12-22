কেউ যদি নিজের স্বার্থে নির্বাচন পেছাতে চায়, মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না: আমীর খসরু

বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, কেউ যদি তার নিজের স্বার্থে পেছাতে চায় (নির্বাচন), সেটা বাংলাদেশের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। একটা গোষ্ঠী নির্বাচন চায় না। নির্বাচন না হলে, দেশের মানুষের মালিকানা ফিরে না পেলে, যারা লাভবান হবে মনে করছে, তাদের সম্বন্ধে জনগণের সন্দেহ রয়ে গেছে।
আজ সোমবার দুপুরে চট্টগ্রাম নগরে র্যাডিসন ব্লু বে ভিউ হোটেলে আয়োজিত বাণিজ্য সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন তারেক রহমানের দেশে ফেরা, জাতীয় নির্বাচন, ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদিকে হত্যা, প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ এবং এনসিপির শ্রমিক সংগঠনের নেতাকে গুলির প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন তিনি।
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদিকে ১২ ডিসেম্বর পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট সড়কে গুলি করে দুর্বৃত্তরা। ১৮ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুরের একটি হাসপাতালে মারা যান তিনি। এদিন রাতে সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয় দেশের শীর্ষ সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার। দুই সংবাদমাধ্যমের কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। সংহতি জানাতে ডেইলি স্টার কার্যালয়ে গেলে একই রাতে সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নূরুল কবীরকে হেনস্তা করা হয়। এদিকে আজ খুলনায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতা মো. মোতালেব শিকদারকে (৪২) গুলি করা হয়।
এ প্রসঙ্গে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, একটি গোষ্ঠী নির্বাচন চায় না। এ নিয়ে জনগণের একটা সন্দেহ তো রয়েই গেছে।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন তারেক রহমানের দেশে ফেরা প্রসঙ্গে আমীর খসরু বলেন, নিশ্চয় তাঁর শারীরিক উপস্থিতি দলকে এবং দেশের মানুষকে উৎসাহিত করবে। তাঁর কার্যক্রমকে আরও বড় পরিধিতে নিয়ে যেতে পারবেন তিনি। দেশের বড় ক্ষতি হয়েছে তাঁর অনুপস্থিতিতে।
এর আগে র্যাডিসন ব্লু চট্টগ্রাম বে ভিউতে চট্টগ্রাম বিভাগীয় ব্যবসায়ী ফোরামের উদ্যোগে আয়োজিত বাণিজ্য সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ ও জটিল অনুমতি ব্যবস্থার কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বিএনপি সরকার গঠন করলে বাণিজ্যের খাতে আমলাতান্ত্রিক হয়রানি কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে তিনি জানান।
আমীর খসরু বলেন, এসএমই খাতকে শক্তিশালী না করলে জিডিপি ও কর্মসংস্থান বাড়ানো সম্ভব নয়। এ জন্য সব রপ্তানি খাতে বন্ডেড ওয়্যারহাউস ও ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি সুবিধা দেওয়া হবে এবং বন্দরে অ্যালগরিদম–ভিত্তিক কনটেইনার পরীক্ষা চালু করে দুর্নীতি ও সময়ক্ষেপণ কমানো হবে। এ ছাড়া গ্রামীণ কারিগর, নারী উদ্যোক্তা ও ঐতিহ্যবাহী শিল্পীদের কম সুদের ঋণ, ডিজাইন ও ব্র্যান্ডিং সহায়তা দিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনার কথা বলেন তিনি।