অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে তিন বন্ধু নিহত

রাজশাহীর চারঘাটে অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী তিন বন্ধু নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে উপজেলার শিবপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার শলুয়া ইউনিয়নের চামটা এলাকার তুহিন আলী (২৫) ও মারুফ আলী (১৮) এবং এসকে বাদাল গ্রামের শিমুল আলী (২৫)। তাঁদের মধ্যে শিমুল মোটরসাইকেল চালাচ্ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তিন বন্ধু পুঠিয়ার বানেশ্বর বাজার থেকে মোটরসাইকেলে চড়ে নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন। এ সময় বিপরীত দিক থেকে একটি অ্যাম্বুলেন্স আসছিল। বেপরোয়া গতিতে চলতে থাকা মোটরসাইকেলটির সঙ্গে হঠাৎ অ্যাম্বুলেন্সটির সংঘর্ষ হয়। এতে তুহিন ও শিমুল ঘটনাস্থলেই মারা যান। মারুফকে উদ্ধার করে স্থানীয় ক্লিনিকে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
এসব তথ্য নিশ্চিত করে চারঘাট মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মিজানুর রহমান বলেন, ‘দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। তিনজনের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’