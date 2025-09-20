কুয়াকাটা সৈকতে ভেসে এল ১০ ফুট লম্বা মৃত ইরাবতী ডলফিন

পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে ১০ ফুট লম্বা একটি ইরাবতী প্রজাতির মৃত ডলফিন ভেসে এসেছে। আজ শনিবার দুপুরের জোয়ারে কুয়াকাটা সৈকতের গঙ্গামতী এলাকায় ডলফিনটি ভেসে এসে আটকা পড়ে।
উপকূল পরিবেশ রক্ষা আন্দোলন কুয়াকাটার সদস্য মো. আবুল হোসেন বলেন, তাঁরা ডলফিন ভেসে আসার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান। ডলফিনটির মাথা এবং শরীরের বিভিন্ন অংশের চামড়া উঠে গেছে। এ ছাড়া মাথা ও শরীরে ক্ষত রয়েছে বলে তিনি জানান।
কুয়াকাটা ডলফিন রক্ষা কমিটির দলনেতা রুমান ইমতিয়াজ বলেন, চলতি বছরে এখন পর্যন্ত মোট ১০টি মৃত ডলফিন ভেসে এসেছে। কেন এত ডলফিন মারা যাচ্ছে, তার সঠিক কারণগুলো বের করা দরকার।
বাংলাদেশ মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী গবেষক সাগরিকা স্মৃতি বলেন, ‘ইরাবতী প্রজাতির এই ডলফিন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও বঙ্গোপসাগরের সমুদ্র উপকূলের নিকটে নদীর মোহনায় দেখা যায়। উন্নত বিশ্ব সামুদ্রিক পরিবেশ রক্ষায় আমাদের থেকে বেশি এগিয়ে। বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন ২০১২ অনুযায়ী ডলফিন ও সংরক্ষিত সামুদ্রিক প্রাণী বাঁচাতে যত দিন সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো এগিয়ে না আসবে, তত দিন এই সমস্যার সমাধান হবে না।’
বন বিভাগের মহিপুর রেঞ্জ কর্মকর্তা কে এম মনিরুজ্জামান বলেন, ‘আমরা খবর পেয়ে মৃত ডলফিনকে দ্রুত উদ্ধার করে মাটিচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি।’