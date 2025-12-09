রাজশাহীতে এনসিপি নেতা সড়ক দুর্ঘটনায় আহত, থানায় হত্যাচেষ্টার অভিযোগ

রাজশাহীতে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) এক নেতা সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার পর এটিকে পরিকল্পিত হত্যাচেষ্টা বলে দাবি করেছেন। এ ঘটনায় তিনি গতকাল সোমবার রাতে থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। এতে অজ্ঞাতনামা ১২ থেকে ১৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে।
এর আগে গতকাল বিকেলে নগরের বিনোদপুর এলাকায় এনসিপির নেতাসহ কয়েকজন সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হন। তাঁরা হলেন এনসিপির রাজশাহী জেলার সাংগঠনিক সম্পাদক ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলা আহ্বায়ক নাহিদুল ইসলাম সাজু, সদস্য আবদুর বারি এবং সাংবাদিক সোহানুর রহমান। গুরুতর আহত আবদুর বারিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নাহিদুল ও সোহান চিকিৎসা নিয়ে হাসপাতাল ছেড়েছেন।
থানায় দেওয়া অভিযোগে নাহিদুল ইসলাম জানান, সিঅ্যান্ডবি মোড়ে জুলাই চত্বরে এনসিপির জেলা কমিটির আহ্বায়ক সাইফুল ইসলামের পদত্যাগের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন শেষে তিনজন মোটরসাইকেলে করে কাটাখালীর উদ্দেশে রওনা হন। তখন চারটি মোটরসাইকেলে আটজন ব্যক্তি তাঁদের অনুসরণ করছিলেন। বিকেল সোয়া চারটার দিকে বিনোদপুর বাজার পার হওয়ার পর সামনে থেকে রং সাইডে অবস্থান করা সিলভার রঙের একটি প্রাইভেট কার হঠাৎ বেপরোয়া গতিতে তাঁদের মোটরসাইকেলের দিকে ধেয়ে আসে। তিনি হাত নেড়ে থামানোর চেষ্টা করলেও গাড়িটি আরও দ্রুতগতিতে তাঁদের দিকে ছুটে আসে। মোটরসাইকেলচালকের চেষ্টা সত্ত্বেও প্রাইভেট কারটি মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনজনই রাস্তার ওপর ছিটকে পড়েন। পরে গাড়িটি নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যান এর চালক। ধাক্কার পর পেছন থেকে আসা চারটি মোটরসাইকেলও ইউ–টার্ন নিয়ে প্রাইভেট কারের দিকেই চলে যায়।
নাহিদুল প্রথম আলোকে বলেন, ‘এটি কোনো সাধারণ দুর্ঘটনা নয়, আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যেই ধাক্কা দেওয়া হয়েছে। যেদিক দিয়ে গাড়িটি আসছিল, সেটি স্বাভাবিক চলাচলের পথ নয়। এটি পরিকল্পিত হামলা।’
নাহিদুল আরও বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং জুলাই আন্দোলনে সক্রিয় থাকার পাশাপাশি আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে রাজশাহী-৩ (পবা-মোহনপুর) আসনে এনসিপির প্রার্থী হিসেবে কাজ করায় অনেক পক্ষ তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ থাকতে পারে।
এ বিষয়ে মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মালেক প্রথম আলোকে বলেন, থানায় একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।