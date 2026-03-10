টেকনাফে ‘সম্পত্তির জন্য’ বাবাকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ দুই ছেলের বিরুদ্ধে

কক্সবাজারের টেকনাফে ‘সম্পত্তির জন্য’ বাবাকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে দুই ছেলের বিরুদ্ধে। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে উপজেলার সাবরাং ইউনিয়নের নয়াপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম কালা মিয়া (৭০)। তিনি নয়াপাড়া গ্রামেরই বাসিন্দা। এ ঘটনায় অভিযুক্ত তাঁর দুই ছেলের নাম শাকের আলম ও মনির আলম। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, কালা মিয়া ও তাঁর স্ত্রী দুজনে মেয়ে এলম বাহারের সঙ্গে থাকেন। সম্পত্তির বণ্টন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই দুই ছেলের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ রয়েছে। এ নিয়ে স্থানীয়ভাবে সালিসও হয়েছে।
স্থানীয় সাবরাং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আবুল ফয়েজ বলেন, ‘ ঘটনার দুই দিন আগে থেকে কালা মিয়াকে তাঁর দুই ছেলে সম্পত্তির জন্য চাপ দিয়ে আসছিলে। রাতে শুনেছি কালা মিয়াকে অচেতন অবস্থায় পাওয়া গেছে। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।’
নিহত কালা মিয়ার বড় মেয়ে এলম বাহার বলেন, ‘বাবাকে গত রোববার আমার ভাই মনিরুল আলম তুলে নিয়ে অজ্ঞাত স্থানে লুকিয়ে রাখেন। পুরো দিন বাবাকে খুঁজে পাইনি। রাত সাড়ে ১২ টার দিকে বাবাকে অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায়। এরপর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। দুই ভাই সম্পত্তির লোভে আমার বাবাকে পিটিয়ে হত্যা করেছে।’
নিহত কালা মিয়ার শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন টেকনাফ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক মামুন অর রশীদ। তিনি বলেন, ‘হাসপাতালে আনার আগে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।’
টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘জমিজমা–সংক্রান্ত বিরোধের জেরে দুই ছেলে মিলে বাবাকে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে।’