খাগড়াছড়িতে পড়ে থাকা কার্টন থেকে নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার

খাগড়াছড়িতে একটি কার্টন থেকে এক নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বেলা একটার দিকে জেলার পৌরসভার পাশে খাগড়াছড়ি ছড়ার সেতুর পাশ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আজ দুপুরে ছড়ার পাশে কার্টন পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ হয়। পরে এটি খুলতেই নবজাতকের মরদেহ দেখতে পান তাঁরা। এরপর পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।
প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় বাসিন্দা অভিজিৎ দাশ প্রথম আলোকে বলেন, ‘একটি ব্যক্তিগত কাজে ছড়ার সেতুর কাছে গেলে নবজাতকের মরদেহটি দেখতে পান। পরে সঙ্গে সঙ্গে তিনি লোকজন ডেকে পুলিশকে খবর দেন।’
জানতে চাইলে খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বাতেন মৃধা প্রথম আলোকে বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, গতকাল রাতের কোনো এক সময় কেউ নবজাতকটিকে সেখানে ফেলে পালিয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।