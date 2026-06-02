সড়কবাতি দেখতে প্রশাসককে কোম্পানির পক্ষ থেকে ফ্রান্সে যাওয়ার আমন্ত্রণ

রাজশাহী নগরে চীন ও পোল্যান্ডে উৎপাদিত সড়কবাতি লাগানো হয়েছে। এবার ‘সিগনিফাই বাংলাদেশ লিমিটেড’ নামের প্রতিষ্ঠান তাদের ‘ডিসপ্লে সিটি’ দেখাতে সিটি করপোরেশনের প্রশাসককে ফ্রান্সে নিয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে।
স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমতি ও ভিসা পেলে আগামী ২০ বা ২১ জুন রাজশাহী সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মাহফুজুর রহমান (রিটন) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) এ বি এম আসাদুজ্জামান ফ্রান্সে যাবেন। এটি প্রায় ১০ দিনের সফর।
এ বিষয়ে রাজশাহী সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রেজাউল করিম গত ১২ মে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিবের কাছে চিঠি পাঠান। এতে বলা হয়েছে, সিগনিফাই বাংলাদেশ লিমিটেড নামের একটি প্রতিষ্ঠান রাজশাহী সিটি করপোরেশনের প্রশাসক ও প্রকৌশলীকে ফ্রান্স নিয়ে যাবে। ওই দুজন সিগনিফাই ফ্রান্সের আউটডোর লাইটিং অ্যাপ্লিকেশন (ওলাক) সেন্টার পরিদর্শন করবেন। সেখানে সড়কবাতির নতুন বিদ্যুৎ–সাশ্রয়ী প্রযুক্তির ওপর সম্মুখ জ্ঞান আহরণ করবেন।
জানতে চাইলে রাজশাহী সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মাহফুজুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ফ্রান্সে বিদ্যুৎ–সাশ্রয়ী সড়ক বাতি দেখতে যাওয়ার জন্য কোম্পানির পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এর সঙ্গে বাতি কেনার কোনো সম্পর্ক নেই। যাওয়ার বিষয়টি এখনো নিশ্চিত নয়; কারণ, স্থানীয় সরকারের অনুমতি পেলেই যেতে পারবেন। অনুমতিই এখনো পাওয়া যায়নি।
‘সিগনিফাই বাংলাদেশ লিমিটেড’ সূত্রে জানা যায়, ৫৫টি দেশে তাদের কারখানা রয়েছে। কোম্পানির বয়স ১৩৫ বছর। রাজশাহী সিটি করপোরেশনের দ্বিতীয় দফায় যেসব সড়ক বাতি লাগানো হয়েছে, তার সবই তাদের কোম্পানির। এগুলো পোল্যান্ডে তৈরি। ফ্রান্সে তাদের একটি ডিসপ্লে সিটি রয়েছে। রাজশাহী একটি লাইটিং সিটি। তাই তারা রাজশাহী সিটি করপোরেশনের প্রশাসককে কোম্পানির পক্ষ থেকে ফ্রান্সের সিটি দেখার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। পছন্দ হলে তারা তাদের পরিবেশকের কাছ থেকে বাতি কিনবেন।
প্রতিষ্ঠানটির বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার আবদুল গাফফার প্রথম আলোকে বলেন, ‘এখন আরও নতুন প্রযুক্তি এসেছে। বাতিগুলো আগের চেয়ে আরও বিদ্যুৎ–সাশ্রয়ী হবে। আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে বাতি নেওয়া হলে রাজশাহী শহরে আগে যে বাতিগুলো লাগানো আছে, সেগুলোকেও আরও বিদ্যুৎ–সাশ্রয়ী করে দেওয়া হবে।
আবদুল গাফফার আরও বলেন, ‘ভিসার বিষয়টি এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ভিসা পেলে আগামী ২০ অথবা ২১ জুলাই যাওয়া হবে। আর না পেলে তারিখটা বদলাতে হবে।’