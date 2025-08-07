বিদ্যুৎস্পৃষ্ট
বিদ্যুৎস্পৃষ্ট
জেলা

গভীর নলকূপের বৈদ্যুতিক সংযোগ মেরামতের সময় স্পৃষ্ট হয়ে বাউলশিল্পীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদকরাজশাহী

রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলায় তরিকুল ইসলাম ওরফে ডালিম (৩৪) নামের এক বাউলশিল্পী বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার শ্রীপুর গ্রামে একটি গভীর নলকূপের (ডিপ টিউওয়েল) বৈদ্যুতিক সংযোগের মেরামতের কাজ করার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

তরিকুল ইসলাম পৌর এলাকার হরিপুর গ্রামের আয়ুব আলীর ছেলে। তিনি উপজেলা বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) অফিসের মাস্টাররোলে সহকারী ইলেকট্রিশিয়ান পদে চাকরি করেন।

তরিকুল ইসলামের চাচা সাইদুর রহমান বলেন, বৃহস্পতিবার শ্রীপুর গ্রামে বিএমডিএর একটি গভীর নলকূপে বৈদ্যুতিক সমস্যা দেখা দেয়। খবর পেয়ে তরিকুল ইসলাম ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে সমাধানের জন্য সেখানে যান। এরপর সেই নলকূপঘরের ছাদের ওপরে লোহার মই দিয়ে কাজ করার সময় মইটি বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে লেগে যায়। এ সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে ছিটকে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তরিকুল ইসলাম। পরে স্থানীয় লোকজন খবর পেয়ে তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। তরিকুল ইসলামের স্ত্রী ও ছোট দুই সন্তান রয়েছে।

তরিকুলের ভাই রঞ্জু ইসলাম বলেন, গান গাওয়ার সময় তরিকুল ইসলাম ডালিম মাথায় গামছা বেঁধে রাখতেন। তাই তিনি এলাকায় বাউল ‘গামছা ডালিম’ নামে পরিচিত ছিলেন। সেই ছোটবেলা থেকেই গানবাজনা নিয়ে থাকতেন। দেশে অনেক গানের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন তিনি। বেসরকারি বেশ কয়েকটি টিভি চ্যানেলেও গান করেছেন তিনি। ডালিম গানের পাশাপাশি ১০ বছর থেকে দুর্গাপুর বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন অফিসের মাস্টাররোলে সহকারী ইলেকট্রিশিয়ানের চাকরি করে আসছেন।

এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়ের হবে বলে জানিয়েছেন দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দুরুল হোদা।

আরও পড়ুন