শ্রীপুরে পরিত্যক্ত ঘর থেকে এক ব্যক্তির অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

গাজীপুরের শ্রীপুরে একটি পরিত্যক্ত টিনের ঘর থেকে এক ব্যক্তির অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার রাজাবাড়ি বাজারসংলগ্ন এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
ওই ব্যক্তির নাম মো. আসাদ সরকার (৫০)। তিনি শ্রীপুরের মিটালু গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর মেয়ে সানজিদা জানান, তিন মাস আগে তাঁর বাবা বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেননি। লাশ পাওয়ার খবর শুনে তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে পোশাক দেখে বাবার লাশ শনাক্ত করেন।
পুলিশ জানায়, আজ শুক্রবার সকাল সাতটার দিকে ওই উপজেলার রাজাবাড়ি বাজারসংলগ্ন স্টিল ব্রিজের নিচের ঝোপঝাড় থেকে তীব্র দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়ে স্থানীয়রা ব্রিজের নিচে পরিত্যক্ত একটি টিনের ঘরে লাশটি পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে শ্রীপুর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, কয়েক বছর আগে ছোট আকারের ওই ঘরটি নির্মাণ করে এক মানসিক রোগী সেখানে বসবাস করতেন। তিনি মারা যাওয়ার পর থেকে সেটি পরিত্যক্ত পড়ে আছে। নির্জন হওয়ায় সেখানে প্রায়ই মাদকসেবীদের আনাগোনা ছিল।
শ্রীপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. সুরুজ্জামান জানান, লাশটি দীর্ঘদিন ওই স্থানে পড়ে থাকায় তাতে পচন ধরেছে। মৃত্যুর কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।