বিদ্যুৎস্পৃষ্ট
বিদ্যুৎস্পৃষ্ট
জেলা

স্বজনের লাশ দাফনের সময় স্টিলের খাটিয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুই তরুণের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদকবরিশাল

বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলায় লাশ দাফনের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুই তরুণের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আরও দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় উপজেলার পাদ্রিশিবপুর ইউনিয়নের রঘুনাথপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত দুজন হলেন ওই গ্রামের আবুল হাওলাদারের ছেলে সরোয়ার হাওলাদার (২২) ও চান্দু সিকদারের ছেলে ফিরোজ সিকদার (২০)। বাকেরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্বজনেরা জানান, গতকাল রঘুনাথপুর এলাকার আনিস হাওলাদার (৭০) বার্ধক্যের কারণে মারা যান। আসরের নামাজ শেষে বিকেলে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল। লাশ কবরে নামানোর সময় স্টিলের খাটিয়াটি পাশে লিকেজ থাকা বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শ লেগে বিদ্যুতায়িত হয়। এ সময় চারজন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন।

পরে স্থানীয় লোকজন ওই চারজনকে উদ্ধার করে বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক সরোয়ার ও ফিরোজকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁদের মধ্যে সরোয়ার মৃত আনিস হাওলাদারের ছেলের ঘরের নাতি। আহত অন্য দুজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

আরও পড়ুন