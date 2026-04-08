সিলেটের দক্ষিণ সুরমায় বিনা মূল্যে চোখ পরীক্ষা ও চশমা বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন সিলেট সিটির প্রশাসক আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী। বুধবার দুপুরে
জেলা

দক্ষিণ সুরমার যানজট নিরসনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে: সিলেট সিটির প্রশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদকসিলেট

সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার নগর অংশের যানজট নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন সিটি করপোরেশনের প্রশাসক আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী। তিনি বলেন, যানবাহনের অব্যবস্থাপনার কারণে দক্ষিণ সুরমা এলাকায় প্রতিনিয়ত অসহনীয় যানজট হচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানে যানবাহনের মালিক, শ্রমিক ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বুধবার দুপুরে দক্ষিণ সুরমা কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে মাসব্যাপী বিনা মূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও চশমা বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কাইয়ুম চৌধুরী এ কথা বলেন। ভিশন স্প্রিং ও সিলেট জেলা সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক ঐক্য পরিষদের যৌথ উদ্যোগে এ অনুষ্ঠান হয়েছে।

আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী বলেন, যত্রতত্র যানবাহন পার্কিংয়ের কারণে দক্ষিণ সুরমায় যানজট তীব্র আকার ধারণ করেছে। এতে জনভোগান্তি বাড়ছে। যানজট কমাতে টার্মিনালের ভেতরেই যানবাহন রাখতে হবে। টার্মিনালে জায়গা না হলে বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনে যানবাহন রাখার জন্য পৃথক স্থান নির্ধারণ করা হবে।

শ্রমিকদের কল্যাণে বর্তমান সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে বলে জানান সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রশাসক। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার শ্রমবান্ধব। শ্রমিকদের উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

অনুষ্ঠানে সিলেট জেলা বাস মিনিবাস মালিক সমিতির সভাপতি আবদুর রহিম, সাধারণ সম্পাদক এমরান হোসেন, সিলেট জেলা বাস মিনিবাস কোচ মাইক্রোবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ময়নুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আবদুল মহিম, জেলা ট্রাক মালিক সমিতির সভাপতি নাজির আহমদ, সাধারণ সম্পাদক সাদিক আহমদ, সিএনজি অটোরিকশা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আজাদ মিয়া প্রমুখ বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জেলা বাস মিনিবাস মালিক সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলী আকবর।

