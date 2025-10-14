বারবার বন্ধের ঘোষণা দিয়ে কেয়া কসমেটিকসে শ্রমিক ছাঁটাই

গাজীপুর মহানগরের জরুন এলাকার কেয়া কসমেটিকস লিমিটেডের চারটি কারখানায় বারবার বন্ধের ঘোষণা দিয়ে শ্রমিক ছাঁটাই করা হচ্ছে। আগামী ১ নভেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের ঘোষণা দিয়ে ১৭০ শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে। শ্রমিকদের অভিযোগ, কারখানা কর্তৃপক্ষ মূলত শ্রমিক ছাঁটাই করতেই বারবার বন্ধের ঘোষণা দিচ্ছে।
১ অক্টোবর কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সই করা নোটিশের মাধ্যমে আগামী ১ নভেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়। একই সঙ্গে ওই নোটিশে ১৭০ শ্রমিককে ছাঁটাই করে তাঁদের নামের তালিকা সাঁটিয়ে দেওয়া হয়েছে। বন্ধের ঘোষণা দেওয়া কারখানাগুলো হলো—কেয়া কসমেটিকস লিমিটেডের নিট কম্পোজিট ডিভিশন, স্পিনিং ডিভিশন, কটন ডিভিশন ও কেয়া ইয়ার্ন মিলস লিমিটেড।
নোটিশে বলা হয়েছে, গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর ১২০ দিনের নোটিশ পিরিয়ড দিয়ে চলতি বছরের ১ এপ্রিল থেকে কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সময়সীমা আরও তিন মাস বাড়িয়ে ১ আগস্ট থেকে স্থায়ীভাবে বন্ধের ঘোষণা করা হয়। পরে নতুন নোটিশের মাধ্যমে আরও তিন মাস বাড়িয়ে ১ নভেম্বর থেকে স্থায়ীভাবে বন্ধ ঘোষণার কথা জানানো হয়েছে।
নোটিশে উল্লেখ করা হয়, বাজারের অস্থিতিশীলতা, ব্যাংকের সঙ্গে হিসাবের অমিল, কাঁচামালের ঘাটতি ও পর্যাপ্ত ক্রয়াদেশ না থাকার কারণে উৎপাদন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এ কারণে সংযুক্ত তালিকাভুক্ত শ্রমিকদের চাকরি ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত বহাল থাকবে এবং ১ নভেম্বর থেকে তাঁদের চাকরি অবসান হয়েছে বলে গণ্য হবে। বাংলাদেশ শ্রম আইন–২০০৬ অনুযায়ী সব পাওনা পরিশোধ করা হবে।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক শ্রমিক প্রথম আলোকে বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই কারখানা কর্তৃপক্ষ বন্ধের ঘোষণা দিচ্ছে। প্রতিবারই কিছু কিছু শ্রমিক ছাঁটাই করছে।
আবদুল হাকিম নামের আরেক শ্রমিক বলেন, ‘কারখানা নিয়মিত চললেও মাঝেমধ্যে বন্ধের কথা বলে শুধু শ্রমিক ছাঁটাই করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছি এই কারখানায়। এখন নতুন করে চাকরি পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে।’
কারখানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে দুই হাজারের বেশি শ্রমিক কাজ করেন, এর মধ্যে এক হাজার প্রতিবন্ধী শ্রমিক। ব্যাংক জটিলতার কারণে কর্তৃপক্ষ নানামুখী সমস্যায় পড়ছে। মালিকপক্ষ কারখানাটি চালু রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। একাধিকবার বন্ধের ঘোষণা দিলেও শেষ পর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি। এখনো কারখানা চালু রাখার চেষ্টা চলছে।
এর আগে চলতি বছরের মার্চে কেয়া কসমেটিকস লিমিটেডের ২ হাজার ২০৩ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়। ওই সময় শ্রমিকেরা কারখানার সামনে বিক্ষোভ করেছিলেন। এবার নতুন করে ১৭০ জনকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
কেয়া গ্রুপের মানবসম্পদ বিভাগের ব্যবস্থাপক সাবিনা ইয়াসমিন প্রথম আলোকে বলেন, ব্যাংক জটিলতার কারণে এলসি করতে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। মালিকপক্ষ বাধ্য হয়ে কারখানা বন্ধের ঘোষণা দিচ্ছে। যখনই নতুন কোনো সম্ভাবনা তৈরি হয়, তখন বন্ধের নোটিশ পিছিয়ে দিয়ে কারখানা চালু রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে।
গাজীপুর শিল্পাঞ্চলের পুলিশ সুপার আমজাদ হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, কারখানা কর্তৃপক্ষ বন্ধের নোটিশের একটি কপি পুলিশের কাছে পাঠিয়েছে।